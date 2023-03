Repara tu Deuda Abogados cancela 79.462€ en Sabadell (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado reconoce, tras conseguir la cancelación de su deuda, que es "como si hubiera vuelto a nacer"/COMUNICAE/

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Catalunya. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº7 de Sabadell (Barcelona) ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Pedro Martí, que había acumulado una deuda de 79.462 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

El exonerado reconoce que se encuentra "como si hubiera vuelto a nacer porque, sinceramente, no podía hacer nada: no puedes tener una cuenta bancaria porque estás siempre amenazado de que te embarguen, de que te quiten, un sinvivir". Una vez que ha conocido el resultado de su proceso, está "muy agradecido a vosotros, ahora me tomo la vida de otra manera, no podía ni casarme, ni tener una vivienda", asegura. VER VIDEO

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde el inicio de su trabajo en septiembre del año 2015, a muchas personas que estaban en situaciones desesperadas El despacho de abogados realiza un análisis previo a quienes están pensando acudir a esta legislación. De esta manera ofrece garantías a sus clientes para que no pierdan tiempo ni dinero si su caso no va a prosperar.

Los abogados de Repara tu Deuda se adaptan a las circunstancias de cada persona para que ningún potencial beneficiario se quede sin una segunda oportunidad para empezar de nuevo con más fuerza. Entre su labor también se encuentra la de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas

La Ley de Segunda Oportunidad permite tanto a particulares como a autónomos quedar exonerados de sus deudas siempre que cumplan una serie de requisitos. En resumen es fundamental que el importe debido no supere los 5 millones de euros, que el concursado actúe de buena fe y que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite reducir más aún más los costes del procedimiento y un control total, así como que los abogados puedan asistir a reuniones mediante videollamada.

El perfil de quienes se acogen muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que montaron un negocio o que realizaron inversiones con resultados negativos, personas desempleadas o en complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de estafas, divorciados que han sufrido el aumento de sus gastos, etc.

