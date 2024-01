Repara tu Deuda Abogados cancela 83.000€ en Las Palmas de Gran Canaria con la Ley de Segunda Oportunidad

Su exmujer se quedó sin empleo y el deudor emprendió un negocio que resultó fallido/COMUNICAE/

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 83.000 euros a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de préstamos para realizar unos proyectos personales y para la reforma de su vivienda. Inicialmente, el deudor y su actual exmujer podían hacerle frente sin demasiada dificultad, hasta que ella se quedó en paro y él solicitó una excedencia para emprender un negocio. Dicha aventura laboral no salió bien y los ingresos disminuyeron considerablemente. El deudor volvió a su antiguo empleo, pero con sus ingresos no podían asumir los gastos que ya tenían. Después del divorcio, tuvo que hacerse cargo de todo. Tras estos sucesos, estuvo de baja durante varios meses, lo que provocó que fueran más difíciles los pagos. Actualmente, el deudor se encuentra viviendo con su madre para intentar tener pocos gastos. No obstante, con sus ingresos, únicamente puede cubrir los más esenciales y necesarios".

Gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar económicamente desde cero sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Las Palmas de Gran Canaria el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.

