Repara tu deuda Abogados cancela 88.771 € en Vic (Osona) con la Ley de la Segunda oportunidad

La cliente del despacho de abogados es una empresaria que vio fracasar su negocio

MA, vecina de Vic (Barcelona), acudió a Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, tras ver fracasar su negocio: “MA -explican los abogados Repara tu deuda- se hizo con una cafetería por la que le pidieron un traspaso de 80.000 euros y, para financiarlos, pidió un préstamo de 25.000 euros, más otro posterior de 10.000 euros para stock. El negocio no fue bien y, desde el primer mes, empezó a no poder pagar”. MA acabó con una deuda de 88.771 euros y viviendo en casa de sus padres para poder hacer frente a las deudas contraídas. Ahora, gracias a Repara tu Deuda abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada se ha vuelto a independizar y puede empezar de nuevo sin deudas a sus espaldas.

Los abogados de Repara tu Deuda señalan la importancia de ser cautos a la hora de solicitar préstamos: “Si el deudor tiene problemas con un banco hay que tener cuidado con la firma de nuevos créditos que resuelven el problema a corto plazo, pero lo agravan a largo”. Cuando identifican que sus clientes no tienen capacidad de refinanciar sus deudas negociando de forma individual con sus acreedores, es cuando tiene sentido iniciar el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad.

Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en 2015, año que entró en vigor la ley en España, y en la actualidad ha superado la cifra de veinte millones de euros (20.000.000) en concepto de cancelación de deuda de sus clientes con la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos presentados ante los juzgados españoles. Además, los abogados de Repara tu Deuda llevan a cabo más del 85% de todos los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país y representa en los juzgados a más de 10.000 personas.

El despacho de abogados Repara tu Deuda lucha para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, adaptando siempre los honorarios en función a la capacidad económica del cliente. “Muchas personas tienen miedo de iniciar los trámites por si resulta complicado y otras simplemente no pueden pagar los honorarios que les piden algunos abogados”, afirman. “Nosotros -añaden- nos adaptamos a la situación de nuestros clientes porque partimos de la base que son personas arruinadas, que no pueden hacer frente a las deudas que han contraído, de modo que no tiene sentido endeudarles aún más”.

