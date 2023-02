Repara tu Deuda Abogados cancela 91.657€ en La Laguna (Tenerife) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado tenía un negocio cuyos resultados no fueron los deseados y se vio obligado a acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad/COMUNICAE/

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Canarias. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº2 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ha dictado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de una persona que había acumulado una deuda de 91.657 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "el exonerado montó un negocio. Con el tiempo le fue mal la empresa. Para poder ir subsistiendo fue pidiendo una serie de préstamos. Unos servían para amortizar otros. Más tarde tuvo que reunificar la deuda. Finalmente, se vio obligado en la necesidad de acogerse a este mecanismo de segunda oportunidad".

Según recuerdan desde Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Lo hizo tras la recomendación realizada por la Comisión Europea en 2014 para que pusiera en marcha una herramienta para la cancelación de las deudas de particulares y autónomos. Recientemente se ha producido una reforma de esta legislación que pretende agilizar aún más el proceso para facilitar que cada vez más personas tengan una nueva vida y puedan reactivarse en la economía".

A pesar de haber sido aprobado hace más de siete años, lo cierto es que todavía muchas personas desconocen que existe este mecanismo legal. De las conocedoras, algunas no empiezan el proceso porque no pueden pagar los honorarios tan elevados que les solicitan algunos abogados. Otras simplemente no lo comienzan porque creen que se trata de información atractiva pero falsa. También existe un grupo de personas que piensan que el proceso va a resultar más complicado de lo que realmente es.

A medida que surgen los casos de personas que se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad, lo cierto es que los exonerados son los principales prescriptores de este mecanismo y su influencia es vital en su difusión. Hay que señalar que Repara tu Deuda Abogados ha ayudado desde sus principios a muchos particulares y autónomos en situaciones desesperadas. Hasta la fecha, el despacho ha logrado la cancelación de más de 120 millones de euros exonerados a sus clientes, que proceden de todas las comunidades autónomas de España.

Esta legislación ampara a particulares y autónomos ya que les permite quedar eximidos de sus deudas si cumplen unos requisitos previos. En líneas generales es fundamental que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros, que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actué siempre de buena fe, colaborando en todo momento con el proceso.

