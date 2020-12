Repara tu Deuda abogados cancela una deuda de 42.997 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 y cada día son más personas las que se acogen. Repara tu Deuda gestiona el 89% de casos que se tramitan en España con el 100% de éxito/COMUNICAE/

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 y cada día son más personas las que se acogen. Repara tu Deuda gestiona el 89% de casos que se tramitan en España con el 100% de éxito

“Cuando mi hijo se decidió por una carrera, dentro del mercado de la enseñanza pública no existía dicha formación, y no me pensé dos veces solicitar un crédito para poder pagar los estudios. Pero, poco a poco, veía que el dinero no llegaba y pedí otro préstamo y así sucesivamente”.

Esta es la historia de IC, vecina de Madrid, que llegó a deber 42.997 euros a 18 bancos y que acudió a Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, para solicitar ayuda. “La verdad que lo he pasado muy mal hasta que se ha resuelto todo satisfactoriamente, pero ha sido una lección muy grande en mi vida”, confiesa IC.

Con una nómina de 853 euros, IC no encontraba salida hasta que conoció a los abogados de Repara tu Deuda y a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora IC puede empezar una nueva vida sin deudas a sus espaldas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº74 de Madrid Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) ante su caso.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que puso en marcha su actividad en 2015, a muchas personas en situaciones desesperadas que no saben dónde pedir ayuda. La reparadora de crédito ostenta el 100% de éxito en todos sus casos y prevé llegar a los más de 100.000 casos anuales durante los próximos tres años.

Esta legislación permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente el deudor ha actuado de buena fe, así como intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar la cancelación de la deuda al juzgado y si cumplen con los requisitos se obtiene.

