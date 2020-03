Repara tu deuda cancela 187.076 euros en plena crisis del coronavirus con la Ley de la Segunda Oportunidad

La clienta del despacho de abogados es una vecina de Mallorca con tres hijas (dos de ellas con discapacidad) a su cargo.Debía dinero a 20 Bancos diferentes/COMUNICAE/

La clienta del despacho de abogados es una vecina de Mallorca con tres hijas (dos de ellas con discapacidad) a su cargo.Debía dinero a 20 Bancos diferentes

Nada parece detener al bufete de abogados 100% online, Repara tu deuda, en plena crisis del Coronavirus han obtenido varias cancelaciónes de deuda en un mismo día, en concreto este es el caso de GM, es otro de los muchos que Repara tu Deuda, primer despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad en España, ha conseguido resolver en Palma de Mallorca (Islas Baleares). Acogiéndose a la Ley de Segunda Oportunidad, el despacho de abogados ha logrado que el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca exonere a GM de una deuda contraída con 20 entidades que ascendía a 187.076 euros.

“GM llegó a nuestras oficinas en una situación muy crítica -explican los abogados de Repara tu Deuda- ya que tiene a su cargo a tres hijas (dos de ellas con discapacidad) y a su cónyuge”. GM, con una nómina de 1.440 euros/mes no llegaba a cubrir los gastos mensuales y mucho menos podía hacer frente a la deuda contraída con sus acreedores.

Palma de Mallorca es la comunidad autónoma de España en la que más casos de exoneración se han conseguido desde que entró en vigor la Ley de Segunda Oportunidad en España, en el año 2015. Repara tu Deuda puso en marcha su actividad ese mismo año y en la actualidad ha alcanzado la cifra de quince millones de euros (15.000.000) en concepto de cancelación de deuda de sus clientes.

El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos presentados ante los juzgados españoles. Además, los abogados de Repara tu Deuda llevan a cabo más del 85% de todos los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país y representa en los juzgados a más de 8.500 personas.

Christopher Salazar, Supervisor en Repara tu Deuda Abogados, valora mucho los excelentes resultados que está obteniendo el despacho de abogados semanalmente, consiguiendo una media de 10 casos resueltos cada 7 días. Esta semana en concreto y en plena crisis del Coronavirus ya han recibido 5 cancelaciones de deuda por parte de los juzgados.

La Ley de segunda oportunidad es un mecanismo que persigue que aquellas personas que se encuentran en situación de dificultad económica tengan un proceso al que acogerse con el fin de refinanciar las deudas en términos de viabilidad, o bien, ver canceladas esas deudas y obtener una verdadera segunda oportunidad. El despacho de abogados Repara tu Deuda lucha para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a esta ley, adaptando siempre los honorarios en función a la capacidad económica del cliente. “Muchas personas tienen miedo de iniciar los trámites por si resulta complicado y otras simplemente no pueden pagar los honorarios que les piden algunos abogados”, afirman. “Nosotros -añaden- nos adaptamos a la situación de nuestros clientes porque partimos de la base que son personas arruinadas, que no pueden hacer frente a las deudas que han contraído, de modo que no tiene sentido endeudarles aún más”.

Para reducir aún más los costes del procedimiento, Repara tu Deuda abogados emplea una app bautizada con el nombre de MyRepara. La tecnología permite abaratar costes del procedimiento y permite al despacho de abogados poder dar servicio a aquellas personas que no pueden acudir a un despacho de abogados tradicional debido a los altos costes iniciales y del procedimiento.

