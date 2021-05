Repara tu Deuda cancela 255.000€ en Sabadell (Barcelona) con la Ley de la Segunda Oportunidad

Es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España, desde su creación en el año 2015/COMUNICAE/

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso de AE, vecina de Sabadell (Barcelona), a quien el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Sabadell ha concedido Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberando a la concursada de una deuda que ascendía a 255.000 euros con CaixaBank y BBVA. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda nos explican la historia: “casada en régimen de gananciales, con dos hijos, se ha tramitado su caso de forma separada con el marido. Tienen en común 2 hijos, uno de ellos con una discapacidad alta. Gestionaron la ayuda para la pensión del hijo y se la concedieron. Ambos tenían trabajo y pudieron comprar una casa. Más tarde, el marido se quedó sin trabajo y, con los pagos de la hipoteca, no llegaban a todo. Aunque hicieron la dación en pago del piso, les quedó una deuda muy elevada. Decidieron volver a Ecuador pero la situación no mejoró, por lo que regresaron a España. Una vez en nuestro país, el marido no logró el permiso de trabajo y los únicos ingresos que entraban en el domicilio eran los de ella y la pensión de uno de sus hijos”.

AE tenía también deuda pública con la Seguridad Social. La Ley de la Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 pero hasta ahora no contemplaba la cancelación de la deuda pública, solamente la privada. Los responsables de Repara tu Deuda Abogados explican que, gracias al proceso, la administración pública ha accedido a un fraccionamiento de la deuda a través de un plan de pagos asequible para la exonerada.

Pese a que la Ley de la Segunda Oportunidad todavía no es muy conocida en España, este mecanismo legal es cada vez más habitual, en gran parte, gracias a la labor de Repara tu Deuda Abogados para difundir esta posibilidad entre las personas que más lo necesitan.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad en España que más casos ha llevado en el país y el que más deuda ha cancelado, superando los 45 millones de euros de deuda.

Del total de personas que se han acogido durante el último año a la Ley de la Segunda Oportunidad, es importante resaltar que este mecanismo ya es una realidad en todas las comunidades autónomas en España. En los últimos meses, se han incrementado considerablemente los casos, siendo Catalunya la pionera del ranking nacional. “Hemos invertido millones de euros en tecnología y en dar a conocer la Ley de la Segunda Oportunidad en todo el país, hemos sido los embajadores de la Ley de la Segunda Oportunidad desde nuestros inicios en Catalunya”, explican los abogados.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar las deudas de particulares y autónomos en situación de sobreendeudamiento, demostrando unos requisitos especificados, como por ejemplo actuar de buena fe o que la deuda no supere los 5 millones de euros.

