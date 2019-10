Repara tu deuda cancela 336.000 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad a un matrimonio de Badajoz

El matrimonio debía dinero a 14 bancos cuando acudieron al despacho de abogados Repara tu deuda, a día de hoy toda esta deuda les ha sido perdonada/COMUNICAE/

El matrimonio debía dinero a 14 bancos cuando acudieron al despacho de abogados Repara tu deuda, a día de hoy toda esta deuda les ha sido perdonada

Las entidades bancarias les fueron embargando hasta que no vieron ninguna salida. Es el caso de JMC y AMR, un matrimonio de Badajoz con un hijo, que ha logrado que el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Badajoz dicte Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) frente a su caso, en este caso doble, quedando libres de una deuda de 336.000 euros cada uno y 14 acreedores, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y a Repara tu Deuda, despacho de abogados que ha tramitado el caso.

“La situación de JMC y AMR - explican los abogados especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad - es la misma que la de muchas familias en España; no tienen grandes gastos, pero sí algunos préstamos, y sus ingresos son de 2.900 euros mensuales”. “Por lo general - añaden - se llega a este tipo de situación porque se pide un préstamo, luego otro, etc. al principio no pasa nada, pero no es difícil llegar a un punto en el que no se puede hacer frente”. La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para que las personas en situación de sobre endeudamiento puedan empezar de cero “haciendo bien las cosas”.

Tras 4 años de la entrada en vigor de la Ley de la Segunda Oportunidad, la cifra de casos en España va en aumento y los abogados de Repara tu deuda han gestionado más del 89% de todos los casos a nivel nacional. “Aún existe desconocimiento - explican los abogados de Repara tu Deuda - y por eso en España se acogen menos personas que en otros países como Francia, Italia o Alemania”.

Esta legislación está diseñada para ciudadanos particulares y para autónomos. Esto supone una clara novedad ya que, hasta ahora, sólo las empresas contaban con un vehículo legal para pedir la exoneración de sus deudas. El acceso a la Ley de la Segunda Oportunidad es simple, el interesado debe de ser un deudor de buena fe y no tener sentencias por delitos socioeconómicos. El bufete de abogados aplica la máxima de que todo el mundo merece una segunda oportunidad para empezar de nuevo con más fuerza. Es tanta la implicación social que Repara tu Deuda mantiene que se adaptan en cuanto al coste del procedimiento según la capacidad o situación económica de cada cliente.

Recientemente el despacho de abogados Repara tu deuda ha lanzado una app para que sus abogados puedan estar presentes mediante videoconferencia cuando el cliente lo precise en cualquier momento y punto de España.

