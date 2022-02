Repostar con la app de Bip&Drive permite el mayor ahorro ante la escalada de precios de los carburantes

El precio de la gasolina y el diésel, en máximos históricos. La app líder en servicios para el conductor comparte con sus clientes consejos para ahorrar gasolina, que se sitúa estos días por encima del récord histórico de 2012/COMUNICAE/

En lo que lleva de año ya se ha superado el récord histórico del precio del barril de Brent, que se alcanzó hace ya diez años, en 2012. La previsión es que el petróleo siga su escalada alcista a lo largo de todo 2022. Esta subida de costes, obviamente, afecta directamente a los precios de la gasolina y el diésel. Según los datos de la Unión Europea, el 7 de febrero se vendía la gasolina en España a una media de 1,538 euros el litro, mientras que el diésel lo hacía a 1,422 euros. Con estos importes, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina cuesta en la actualidad más de 84 euros, mientras que con diésel asciende a 78 euros.

En este contexto, Bip&Drive se ha propuesto compartir con sus clientes -más de 1 millón de conductores españoles- algunos consejos para ahorrar gasolina. Además de los buenos hábitos ligados a la conducción eficiente, Bip&Drive destaca que repostar a través de su app supone un ahorro de hasta 1 euro cada 10 litros de carburante posicionándose, así como la aplicación española que ofrece el descuento más alto en gasolineras.

En la actualidad, Bip&Drive permite repostar en miles de gasolineras adheridas de GALP, SHELL, BP o CEPSA y otras marcas en toda España. Además, el conductor puede localizar las estaciones más cercanas para calcular la ruta hasta ellas. En caso de GALP, el conductor podrá ahorrar hasta de 12 céntimos por litro, mediante un pago seguro, rápido y sin contacto gracias a su Via-T.

A continuación, comparten los 5 consejos básicos de Bip&Drive para ahorrar combustible:

Mantener una velocidad uniforme

Mantener una velocidad uniforme, evitando frenazos, es clave para ahorrar combustible. También lo es decelerar utilizando el ‘freno motor’ (levantando el pie del acelerador y evitando utilizar el pedal del freno): frenar de forma suave, retrasando la reducción de la marcha, puede ayudar a reducir el consumo de gasolina. Circular el mayor tiempo posible con marchas largas es otro consejo que se debe tener en cuenta.

Revisar la presión de los neumáticos

Aunque no lo parezca, la presión de las ruedas de los vehículos influye, y mucho, en el consumo de combustible. Los neumáticos deben hincarse siempre según la presión indicada por el fabricante, que puede variar según el tiempo (por ejemplo, los meses más fríos, puede que el vehículo necesite un poco más de presión). Según datos de RACE, conducir con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta puede hacer aumentar el consumo de gasolina entre un 2% y un 4%.

Aire acondicionado: ¿sí o no?

Ante la cuestión de si se debe utilizar el aire acondicionado o no para ahorrar consumo de gasolina, la respuesta debe ser ‘depende’. Es cierto que recurrir a la climatización circulando a baja velocidad provocará un mayor gasto de combustible, pero viajando en autopista siempre es la mejor opción, sobre todo por delante de abrir las ventanillas. De hecho, cuando se abren las ventanas y se circula con alta velocidad, se pierde el aerodinamismo y aumenta la resistencia contra el aire, aumentando el consumo de gasolina. Así pues, la recomendación básica es abrir las ventanillas en ciudad y cerrarlas y activar el aire acondicionado en carretera y vía rápida.

Otros aspectos básicos que no se pueden olvidar

Hay otros aspectos que, aunque parezcan obvios, no se puede olvidar justamente ahora que el precio de los combustibles no para de crecer: por ejemplo, parar el motor en paradas prolongadas o dejar en el maletero sólo lo imprescindible. Conducir con 100 kilos de peso innecesarios puede aumentar hasta un 6% el consumo de gasolina.

Ahorrar con la ‘superapp’ del conductor

Usar una aplicación como Bip&Drive para repostar gasolina no solo facilita el proceso, sino que también supone un ahorro significativo a través de los descuentos completamente exclusivos que ofrece en todas las gasolineras asociadas. En la actualidad, el cliente de Bip&Drive se beneficia de diferentes ahorros según el punto de repostaje: 10 céntimos por litro (estaciones de oro), 8 céntimos por litro (estaciones de plata), 2 céntimos por litro (estaciones de bronce) o hasta 12 céntimos por litro (pagando con Via-T en estaciones GALP). Se trata de la aplicación que ofrece el mayor descuento en repostaje en la actualidad.

