ReSound y Beltone presentan las familias completas de OMNIA y Achieve en el evento online "Un paso más allá en la audición del ruido"

Beltone y ReSound han presentado, en un evento online al que se conectaron más de 250 profesionales de la audición de toda España, las familias completas de las gamas OMNIA y Achieve. Fue José Luis Otero, director general de Grupo GN en España, quien abrió el informativo. Lo hizo hablando de objetivos y metas a los audioprotesistas. "No buscamos el objetivo de que los pacientes oigan mejor, lo que realmente perseguimos juntos, con vosotros, es que oigan perfectamente, y con plenitud en sus comunicaciones", señalaba. Comparándolo con el juego del ajedrez, "lo que Beltone y ReSound os plantean con sus nuevos productos y mejorando cada vez más sus servicios, es hacer jaque mate: triunfar en el negocio, conseguir adaptaciones perfectas".

El pasado 30 de septiembre, Beltone y ReSound presentaban, respectivamente, sus nuevos audífonos, OMNIA y Achieve y, en concreto tres modelos, inicialmente en formato RIE, que reemplazaron a ONE e Imagine. Según explicó Manuel Yuste, director de producto de Grupo GN, ambas responden con tecnología basada en la búsqueda permanente de la audición natural, a la prioridad número 1 de los usuarios de audífonos según todos los estudios de mercado: entender conversaciones en ambientes ruidosos. "Incluso hoy, es la principal queja de los pacientes. Hasta el 86% de las personas adaptadas aún tiene problemas para entender conversaciones en ambientes ruidosos", señaló Yuste.

OMNIA y Achieve cuentan con un procesador nuevo que hace posible una mejora de hasta 4.3 dBs en el ratio señal- ruido, o, lo que es lo mismo "un 150% de mejora en inteligibilidad en entornos ruidosos", señaló Yuste. Además, el director de producto, subrayó que Audición Orgánica no sólo implica que los pacientes oigan de manera natural, como cuando no necesitaban ayuda auditiva, también implica que "cuando llevan puestos sus audífonos no los sientan y que sus conexiones con la vida de hoy, inalámbricas con los móviles y resto de dispositivos, sean como las de los normoyentes".

OMNIA y Achieve tienen muchas ventajas, en comparación con sus hermanos menores, ONE e Imagine. Utilizando nuevos algoritmos, aportan un mapeo de señal 360º que permite la máxima localización sonora, independientemente del ángulo desde el que llegue el sonido. La velocidad de procesamiento -instantánea- ayuda a mejorar el patrón de la direccionalidad para que los audífonos se adapten mejor a entornos sonoros cambiantes, compartiendo ahora ya no solo datos, sino también sonido. Por último, el foco direccional OMNIA y Achieve es mucho más preciso, lo que permite una máxima reducción de ruido en los entornos donde las personas socializan, como cafeterías o restaurantes, gracias a los programas Front Focus y Ultra Foco 2.

El director de producto explicó que ReSound y Beltone han completado las familia de OMNIA y Achieve -disponibles desde el 12 de abril- con audífonos a medida: un CIC muy pequeño, sin conectividad pero con la máxima estética y con máximas prestaciones, y un intraauricular, recargable, planteado como un sistema de comunicación, como un gadget tecnológico, para los usuarios de hoy, más jóvenes, permanentemente conectados, puesto que permite una autonomía de uso de un día completo. El diseño de este intra auricular está pensado para alcanzar a personas que antes no entraban en los centros auditivos, con un cargador también personalizado para la carcasa hecha a medida.

Yuste explicó también que OMNIA y Achieve se completan desde el 12 de abril, con modelos aptos para personas que no admiten el auricular en el oído, es decir, con audífonos retroauriculares, en formato estándar, para cubrir pérdidas entre leves y severas, y con audífonos superpower, para pérdidas entre muy severas y profundas, en formato recargable.

El evento también contó con conexiones fuera del estudio de grabación y se trasladó después a Dinamarca, a los cuarteles generales de Grupo GN. Allí, Miguel Ángel Aranda, Senior Product Marketing Manager mostró, en directo, a los audioprotesistas españoles, cómo OMNIA y Achieve permiten escuchar a las personas con pérdida auditiva perfectamente en ambientes de ruidosos, gracias a los nuevos programas direccionales. "Es en estos sitios, ruidosos, donde fluye la vida y donde tenemos las conversaciones más interesantes. Ahora, también es posible para personas con pérdida auditiva", señaló.

Y, como el tamaño en Audiología, importa, Manuel Yuste, presentó en sociedad el nuevo formato miniRIE recargable, dando soporte a pacientes que necesitan audífonos más pequeños y ergonómicos. "Para ellos, hemos hecho un trabajo de diseño excepcional. Se colocan detrás del pabellón auricular, y prácticamente son invisibles, conservando la misma autonomía de batería", señaló

El evento se trasladó a Clinicaudio. Allí, la audióloga Rosa Enrique afirmó que el modelo miniRIE llega para reactivar la base de datos de clientes. "Es un acierto. Podemos utilizar el modelo miniRIE para hacer que los pacientes se sientan importantes y para crear un clima de confianza, un contexto ganador que permita no solo cerrar la venta sino también la recomendación a terceros de nuestros clientes y el retorno del paciente con el tiempo", terminó.

Y, finalmente, para concluir el evento, Carlos García, director comercial de grandes cuentas en GN, presentó el proyecto BrainWorks, un proyecto de Grupo GN destinado a mantener en la compañía danesa a la vanguardia de la innovación, con investigaciones y desarrollo de producto punteros en cuestiones tan importantes como el deterioro cognitivo que implica la pérdida auditiva. Así, Javier Santos, desde la Clínica Universitaria de Navarra, habló sobre cómo motivar a las personas con pérdida auditiva, mostrándoles los beneficios visibles, pero también los invisibles, del uso de audífonos, corrigiendo la pérdida auditiva, y con ello, poniendo freno al deterioro cognitivo y mejorando la calidad de vida.

