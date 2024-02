Retail Media Congress regresa para analizar las últimas tendencias de la publicidad digital

La Sala Truss (WiZink Center Madrid) acogerá el evento referente en Retail Media en España. La fecha será el jueves 29 de febrero y contará con un auditorio, hall de exhibición, Sala VIP, vino español y parking. La jornada contará con speakers de empresas referentes como Just Eat, Uber Spain, Leroy Merlín, FNAC, Miravia, Webloyalty, Born Living Yoga, Glovo, Unlimitail o Mondelēz, entre otras/COMUNICAE/

La segunda edición de Retail Media Congress, organizada por Ecommerce News, regresará el próximo jueves 29 de febrero a la Sala Truss del WiZink Center (Madrid). El evento congregará a importantes líderes del sector y se convertirá en el punto de encuentro para conocer las mejores prácticas, actualidad y tendencias en publicidad digital.

El Retail Media ya se conoce como la tercera gran ola de la publicidad digital. Durante los últimos años ha experimentado un notable crecimiento siendo uno de los grandes protagonistas del sector publicitario. En 2023, el Retail Media acaparó un total de 118.571 millones de euros de inversión global, un 10,23% más que un año antes. Sin embargo, en la actualidad, todavía enfrenta algunos retos sobre la transparencia y la medición de resultados.

Durante la jornada, los expertos analizarán y debatirán acerca del estado del ecosistema del Retail Media en España; el papel de la omnicanalidad y la personalización en el sector; las demandas, retos y metas que enfrenta; el Live Shopping como formato de Retail Media; Inteligencia Artificial (IA); o las oportunidades que brinda el Retail Media al sector de Gran Consumo.

Para hablar de todo ello, contaremos con compañías de la talla de Uber Spain, FNAC, Leroy Merlín, Webloyalty, Campofrío, Glovo, Shalion, Danone, Miravia, Unlimitail, Mondelēz, Born Living Yoga, Havas Market, HOFF, Nivea o Mirakl, entre otras.

El congreso contará con un auditorio y una sala de exposición donde los asistentes podrán interactuar entre ellos y acceder a los diferentes stands de los sponsors para ampliar las redes de contacto con las claves de éxito de proveedores destacados en el sector, además de con una sala VIP y parking en el mismo WiZink Center.

Se puede consultar el programa completo de Retail Media Congress en el siguiente enlace: Agenda 2024 – Retail Media Congress Spain

Y para realizar la inscripción al congreso: https://ecommercenewstickets.com/events/retail-media-congress-madrid

El evento cuenta con el patrocinio de Webloyalty, Unlimitail, GroupM, Havas Market, Shalion, Publicis Groupe, Mirakl, LLYC, Admefy, Factor Libre, The Jump, OMG Transact, Socloz, Marco Visual, Reetmo y The New Retail.

