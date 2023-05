Los retos y oportunidades de la bioenergía como impulso para la transformación ecológica, centran la I Noche de la Bioenergía en Cataluña

El acto organizado por el Clúster Bioenergia Catalunya (CBC) ha reunido en el Auditorio del Museo de la Ciencia CosmoCaixa de Barcelona, cerca de 300 profesionales del sector de la bioenergía. Durante la velada se han entregado los Premios de la Bioenergía 2023/COMUNICAE/

Este jueves por la noche el Clúster Bioenergía Catalunya (CBC) ha celebrado la I Noche de la Bioenergía: motor de la transformación ecológica, un evento que ha servido para dar a conocer las tendencias y previsiones del sector de la bioenergía como vector hacia la descarbonización de la economía, y para reconocer las mejores prácticas desarrolladas en Cataluña a través de los Premios de la Bioenergía.

El acto, conducido por la periodista Elisabet Carnicé, se ha iniciado con las conferencias de reconocidos profesionales del sector. La fundadora de Sustain Thinking, Alba Cabañas ha impartido una ponencia en la que ha puesto de relieve la gran vulnerabilidad de la estructura energética mundial como consecuencia de la guerra de Ucrania, y ha señalado que hoy en día "es muy difícil tomar decisiones empresariales sin tener presente la influencia de la geopolítica". Cabañas también ha asegurado que el reto energético "no se resolverá con un único sector, ya que este desafío es transversal, multisectorial, multifactorial, y sino no se puede con él".

A continuación, el presidente de Bioenergy Europe, Christoph Pfemeter, ha analizado el impacto de la bioenergía en Europa, que actualmente representa el 57% de la energía renovable global de la UE, y el 11% del mix energético, y ha destacado el hecho de que es líder europeo en seguridad energética. Pfemeter ha señalado que "el modelo tradicional de producción de energía basado en combustibles fósiles ya no es una opción", y ha reclamado el apoyo necesario para poder desplegar todas las energías renovables y sostenibles en la UE lo antes posible.

Xavier Marcet, consultor de estrategia e innovación y presidente de Lead to Change, ha cerrado el ciclo de conferencias, con una ponencia sobre liderazgo empresarial, asegurando que '"la bioenergía es la gran oportunidad de Europa, y que no se puede hacer el ridículo que se ha hecho con el mundo digital". Marcet también ha asegurado que en el futuro "quien protagonizará este sector no serán negocios sino empresas’" y que el propósito que debe "hacer crecer nuestras empresas y hacer crecer este sector".

Premios de la Bioenergía 2023

Durante la velada también se han entregado los Premios de la Bioenergía 2023, que han reconocido el papel de empresas, entidades públicas y privadas, que han llevado a cabo proyectos destacables en el uso y el fomento de la Bioenergía en Catalunya.

El Premio BIOMASA ha recaído en Integra Pirineus , una entidad del tercer sector que tiene por objetivo la inserción social y laboral de personas con riesgo o situación de exclusión social; especialmente aquellas con una discapacidad intelectual o un trastorno de salud mental. La principal vía de ocupación es la gestión forestal sostenible de los bosques del Pirineo, siendo una labor urgente por la mitigación del cambio climático y la generación de energía renovable.



El Premio BIOGÁS se ha otorgado ex aequo al Proyecto de la Granja Torre de Santamaria y al Proyecto Biometagas La Galera.

El Proyecto de la Granja Torre de Santamaria destaca por ser uno de los pioneros en inyectar biometano procedente de la actividad ganadera a red a nivel estatal. Destaca la gestión de residuos ganaderos para dar solución sostenible y circular a la problemática medioambiental de los purines.

El Proyecto Biometagas La Galera está basado en la producción de biometano gestionando residuos orgánicos biodegradables. Esta planta es capaz de dar solución a una diversidad de residuos como lodos de industria, deyecciones ganaderas o residuos orgánicos.

El Premio INNOVACIÓN se ha otorgado al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias y Mafrica , al proyecto de investigación sobre producción de biogás a partir de residuos de matadero, cuyo estudio ha sido realizado junto a Mafrica. El objetivo de este proyecto presentado es definir y diseñar una estrategia de valorización mediante la producción de biogás a partir de subproductos animales no destinados a consumo humano y residuos generados en el matadero de porcino.



El Premio TRAYECTORIA ha recaído en Xavier Flotats, Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su carrera profesional se ha centrado en la investigación, desarrollo y divulgación del biogás. Pionero y visionario es una figura reconocida tanto a nivel catalán como internacional. Este galardón es sólo una pequeña muestra de agradecimiento del sector por su labor pionera en este ámbito.

La clausura del acto ha corrido a cargo del presidente del Clúster de la Bioenergía de Catalunya, Jordi Serra, y de la Hble. Sra. Consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà.

El presidente de la entidad ha abierto su intervención señalando que "sin bioenergía no habrá transición energética en Cataluña", y ha mostrado su preocupación sobre las conclusiones del reciente informe IPCC de Naciones Unidas sobre el calentamiento global del planeta debido del cambio climático. "Si no se hace nada no hay futuro. Por eso es fundamental la transición energética con renovables, el ahorro y la reducción de la demanda de energía", y ha reclamado "poner la circularidad en el primer punto de la agenda, tanto pública como privada".

Serra también ha mostrado su satisfacción por el reciente acuerdo sobre RED III, por el que se considera la biomasa forestal primaria exenta de emisiones de CO2: "Es una gran noticia de cara a preservar nuestra diversidad, y la prevención de grandes incendios forestales",

Serra también ha puesto en valor el potencial anual de biometano en Catalunya: "El biometano debería ser una prioridad para contribuir a dar respuesta a la demanda energética en fuentes renovables propias".

En su discurso, el presidente del Clúster de la Bioenergía de Catalunya, ha reclamado "fortalecer el papel del promotor, de tal modo que se elimine la actual burocracia del procedimiento administrativo de tramitación y autorización de plantas, reducir los plazos a un año, y simplificar y clarificar las diversas normativas de los distintos departamentos y diferentes administraciones que intervienen en el proceso".

La Hble. Sra. Consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, ha cerrado el acto asegurando que "estamos inmiscuidos en una revolución de primer orden, comparable a la revolución industrial', y aseguró que como Govern "tenemos muchos deberes que hacer". Uno de ellos es el de la normativización, que según Jordà debe mejorar. "Con esta burocratización no se solucionará nada". La Consejera ha terminado su intervención con un mensaje de optimismo. "Saldremos adelante. Se debe hacer por nuestra gente, por el sector primario y por la oportunidad que brinda algo tan fantástico como la bioenergía. Este país hará la transición energética, y la bioenergía será extremadamente protagonista".

Al término del acto, todos los asistentes han podido disfrutar de una cena relacional de networking en la Plaza de la Ciencia.

Más sobre el Clúster Bioenergia Catalunya

El Clúster Bioenergia Catalunya es una asociación sin ánimo de lucro que representa al sector profesional de la bioenergía en Catalunya y tiene como objetivo el fomento de un uso sostenible de la bioenergía en Cataluña.

