La reunificación de deudas y otras formas de volver a ser solvente

La publicidad sobre reunificación de deudas bombardea constantemente, pero ¿es la única vía posible? Existen otros caminos que pueden solucionar los problemas financieros por ello, lo más aconsejable es dejarse asesorar por expertos en derecho bancario como Aliter Abogados. La situación actual ha llevado a mucha gente a solicitar créditos rápidos o tarjetas revolving para hacer frente al pago de hipotecas, deudas con acreedores o créditos personales. Créditos, para pagar otros créditos

El sobreendeudamiento es una situación real con la que conviven en la actualidad millones de españoles. Los créditos bancarios, el paro y la falta de ingresos ahogan cada vez a más familias. Desde que comenzó la actual crisis sanitaria el endeudamiento particular se ha visto cuatriplicado. Cada vez son más las personas que llegan a final de mes con la cuenta bancaria en números rojos. Esta situación, en muchas ocasiones, deriva en depresiones y trastornos psicológicos que afectan seriamente en la salud. “Por nuestro despacho han pasado clientes en condiciones de precariedad absoluta: que dejaban de comer o de matricular a sus hijos en la Universidad para pagar créditos, hipotecas, deudas de negocios fallidos, etc. La verdad es que son situaciones extremas, que te remueven” comenta Juan M. Hita, gerente de Aliter Abogados.

Existen situaciones muy distintas que se pueden atravesar en cualquier momento de la vida, y desgraciadamente pasar una mala situación económica está al orden del día. No hacer nada no es una solución. “Te puedes encontrar en diferentes situaciones. Si tu endeudamiento proviene del pago de muchos préstamos pequeños, como, por ejemplo: de tarjeta de crédito revolving, de préstamos personales o financiación online. Lo primero que hay que hacer estudiar tu nivel de solvencia” comenta Juan M. Hita. En este sentido concluye: “Ver si necesitas una reunificación de deudas u otro tipo de proceso, como por ejemplo acogerte a la Ley de la Segunda Oportunidad”.

Ante tal situación son muchas empresas privadas publicitan la reunificación de deudas como la única vía posible para resistir ante tal situación. Pero hay que leer la letra pequeña y no dejarse llevar por la desesperación del momento. En Aliter Abogados lo tienen claro: “Generalmente se trata de publicidad engañosa, que dan consuelo al insolvente pero que a la larga se convierten en un pago más a una nueva entidad de crédito”. Por lo tanto, ¿es viable conseguir una reunificación de deudas qué permita tener una nueva oportunidad de remontar? “Ningún banco o entidad de crédito te va a conceder un nuevo préstamo para pagar tus deudas a terceros, por ello la gente recurre a este tipo de anuncios, que no son otra cosa que una nueva fórmula de préstamos rápidos con financieras privadas” – añade Juan M. Hita– “Creen que es recurrir a este tipo financiación le puede ayudar, pero no es así, les genera un endeudamiento mayor y entra en una vorágine de la que es difícil salir sin asesoramiento jurídico. A través de sus intereses abusivos y cláusulas marcianas, tienen al cliente atado de por vida”.

El desconocimiento de los derechos como consumidores hacen vulnerable a todo el mundo ante este tipo de mensajes que prometen soluciones a corto plazo que muchas veces se convierten en una nueva carga. “Antes de volver a solicitar un crédito o financiación para hacer frente a tus deudas es recomendable asesorarte correctamente con abogados especialistas en Derecho Bancario. En la mayoría de los casos hay una solución para salir de las deudas, solamente hay que encontrar cuál es la más viable para cada caso concreto” concluye Juan M. Hita, gerente de Aliter Abogados.

