Riot Games presenta un nuevo vídeo de desarrollo sobre campeones, modos de juego y mucho más

La desarrolladora de California da más detalles sobre el modo de juego 2v2v2v2, los cambios en los objetos, actualizaciones de campeones y el estado de los bots

Jeremy "Riot Brightmoon" Lee, productor ejecutivo de League of Legends; Andrei "Meddler" Van Roon, Head of League Studio; y Ryan "Reav3" Mireles, Productor de Campeones Principal de League of Legends, han protagonizado el nuevo vídeo de desarrollo de Riot Games en el que anuncian algunos de los cambios en los que están trabajando de cara al futuro cercano de League of Legends.

Para empezar, han confirmado que el reinicio parcial de la temporada clasificatoria llegará en julio. Cuando llegue la mitad de la temporada, Riot Games implementará cambios que tendrán un impacto inferior al de los cambios de la pretemporada. Los objetos sufrirán algunos cambios en la mitad de la temporada con el objetivo principal de que la satisfacción de los jugadores se convierta en el dato más relevante para Riot, incluso aunque eso signifique que un campeón siempre compre el mismo objeto mítico.

Asimismo, Riot Games planea lanzar la actualización mediana de Ivern, 'el Árbol Padre', un rework muy esperado por la comunidad, y la mecánica que permitirá a los invocadores compartir las mejoras de la jungla cuando llegue la mitad de la temporada.

Por otro lado, Riot ha anunciado que ha llevado a cabo un bloqueo en masa de bots recientemente, por lo que los jugadores deberían encontrarse con muchos menos bots en partida. Se ha publicado un artículo de desarrollo en el que Riot habla sobre los cambios implementados a la IA de los bots y los objetivos que se han marcado en dicho ámbito.

Por último, se ha publicado una nueva hoja de rutas de campeones en la que Riot habla sobre los nuevos campeones y las actualizaciones que llegarán a la Grieta próximamente.

Midseason, Bots & Champs | Dev Update - League of Legends



