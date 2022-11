Robin Jose, CDO de wefox, gana el premio al Chief Data Officer del año

Robin Jose ganador de la novena edición de los Digital Masters Awards organizados por la consultora The Up Group. El objetivo de estos galardones es premiar a todas aquellas personas pioneras en el campo de la digitalización/COMUNICAE/

Robin Jose, Chief Data and Analytics Officer de wefox, ha sido nombrado Chief Data Officer del año en la novena edición de los Digital Masters Awards (DMA) 2022, los únicos galardones que destacan el talento de la industria tecnológica europea, organizados por The up Group.

El talento sigue siendo fundamental en el desarrollo del ecosistema digital europeo. Por ello los DMA, referencia de la excelencia en el liderazgo digital, premian a todas aquellas personas que han sido pioneras en el campo de la digitalización. A lo largo de estos últimos años, diferentes miembros del equipo directivo de wefox han sido galardonados en estos premios. Mientras que este año ha sido el turno de Robin Jose, en 2021 fue Fabian Wesemann, director financiero y fundador de wefox, el ganador del premio a la excelencia en finanzas.

En palabras de Robin Jose, Chief Data and Analytics Officer (CDO) de wefox: "estoy increíblemente orgulloso de haber sido reconocido como Chief Data Officer del año por los Digital Masters Awards. Recibir este galardón es el resultado de nuestra estrategia en wefox y de mi pasión por los datos y la analítica, por ello, considero que este premio no es solo para mí, sino también para mi brillante equipo y para wefox. Nuestro objetivo siempre ha sido mantener la seguridad de las personas y lo hacemos, entre otros, a través de los datos en tiempo real que son el futuro de los seguros. Gracias a ellos, podemos diseñar productos que nos ayuden a mejorar la experiencia de los clientes, como, por ejemplo, con productos modulares y con marcas de tiempo activados por el IoT".

Robin Jose se unió a wefox en 2018 como Chief Data and Analytics Officer (CDO), para el desarrollo de soluciones de data science. wefox es una insurtech pionera en la transformación de los seguros a este nuevo paradigma, y es líder del mercado en el procesamiento responsable de datos sensibles de IoT.

Acerca de wefox:

wefox fue fundada en 2015 por Julian Teicke, Fabian Wesemann y Dario Fazlic. Se trata de una insurtech full-stack con distribución indirecta impulsada por un único propósito: mantener a las personas seguras haciendo que los seguros sean 10 veces mejores reinventándolos a escala a través de la tecnología. wefox es la empresa matriz de wefox Insurance, que es la aseguradora regulada interna.

En julio de 2022, wefox cerró una ronda de financiación de serie D de 400 millones de dólares con una valoración posterior de 4.500 millones de dólares. En junio de 2021, wefox cerró una ronda de inversión de serie C, con la que consiguió récord mundial para una insurtech al obtener 650 millones de dólares con una valoración posterior de 3.000 millones de dólares. En la actualidad, wefox es la insurtech más valiosa del mundo

Desde su lanzamiento en 2015, la empresa ha duplicado sus ingresos cada año hasta alcanzar los 300 millones de dólares en 2021 y ha crecido hasta contar con 1.600 personas que atienden a más de un millón de clientes entre Austria, Alemania, Italia, Polonia, Países Bajos y Suiza, donde wefox opera actualmente.

