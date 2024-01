ROI UP Group inaugura su propia área de negocio e investigación en Inteligencia Artificial

La nueva área de negocio de la agencia sellará sus diferentes proyectos bajo los claims #HumanToAI o #LetsdoHumanToAI para aportar un enfoque humanizado y un claro mensaje: "Los equipos y personas al frente’’. En concreto, la especialista en entornos digitales, Irene Horna, liderará este equipo transversal para llevar a cabo más de 10 proyectos de IA/COMUNICAE/

ROI UP Group, agencia digital independiente y referente de Martech inaugura su propia área de negocio e investigación en Inteligencia Artificial: Research & AI. De la mano de Irene Horna, nombrada Head Research & AI Ambassador, la compañía ha hecho oficial su nueva unidad de trabajo en la que, al mando de Horna, aportarán equipos transversales en áreas coordinadas como SEO, Paid Media, UX, Desarrollo, SM&PR, Creatividad, Sitecore, Project Management o Activaciones, entre otras.

La agencia entiende la Inteligencia Artificial como un cambio de paradigma sin precedentes que trasciende al entorno digital y para el que todo el mundo ha de estar preparado. Su carácter disruptivo y el hecho de ser un entorno que todavía genera reticencias en algunos sectores, hacen que, desde ROI UP Group se trate con especial esmero y dedicación esta nueva unidad de trabajo, tomándola como un complemento eficaz e innovador.

Así, desde la compañía se harán diferentes proyectos considerando factores clave, como la previsible aplicación por fases de la nueva Ley Europea de Inteligencia Artificial. Una normativa, cuyos cambios, se prevén que afecten al entorno del marketing digital dentro de 12-24 meses, momento en el que plataformas como Gemini o ChatGPT tendrán que ser adecuadas.

Para la agencia la IA responde a nueva era originada de la innovación, pero con carácter humano

Mensajes clave como #HumanToAI o #LetsdoHumanToAI firmarán los diferentes proyectos liderados desde la agencia en lo referente a IA, dejando patente el enfoque humanizado y un claro mensaje: "Los equipos y personas al frente’’.

En palabras de Diego Jiménez, CEO de la agencia de MarTech: "En ROI UP creemos que, ahora más que nunca, las personas son las que van a marcar la diferencia, y, por tanto, apostamos por un IA que dinamice y complemente los equipos’’.

Además, añade: "Si crees en la innovación, debes dotarlas de personal cualificado, a tiempo completo y con un claro objetivo para su desarrollo, y, por tanto, no queremos que esta nueva área sea un prueba-error, sino una unidad organizada, con profesionales multidisciplinares, donde convivan investigación e innovación al servicio de las personas, de los equipos, del trabajo intelectual".

La orientación de ROI UP Group por la innovación está en su ADN desde la formación de la empresa, hace 13 años. Siempre fieles a la adaptación a los nuevos tiempos, sin perder el foco en el cuidado y proyección interna de los más de 150 profesionales que forman ‘las filas’ de la agencia, en esta década y media se ha destacado por el cuidado y la fidelización del talento in-house.

Irene Horna, nueva Head Research & AI Ambassador, capitaneará la unidad de IA en ROI UP Group

Precisamente, en esa línea, se ha llevado a cabo el nombramiento de Irene Horna para el liderazgo del nuevo equipo. Avalada por más de dieciocho años de trayectoria profesional en la que no han faltado numerosos desafíos como liderar el área de SEO de la agencia durante los últimos 13 años, dejándola el pasado año como Agencia TOP 3 de España de SEO según Marketing for Ecommerce.

Irene es una gran aficionada a las humanidades y entusiasta de la transformación digital, de su biografía destaca la experiencia técnica en conjunción con el pensamiento creativo, desde ROI UP Group se ha confiado en ella para impulsar esta nueva unidad de trabajo, un desafío profesional y personal para Horna: "Debemos integrar la Inteligencia Artificial en las empresas, departamentos y procesos para mejorar el rendimiento, formar a las personas en cuestiones donde la AI y las herramientas no pueden sustituir a las inestimables cualidades humanas, de esa manera seremos más competitivos." comenta la experta.

Un inicio de año ‘a lo grande’ al que le precede un muy positivo 2023 caracterizado por la transformación digital

Seguir contribuyendo a la transformación digital desde diferentes perspectivas dentro del MarTech ha sido una constante para la empresa en los últimos tiempos. Así, 2023 estuvo caracterizado, entre otros proyectos, por la consolidación de la empresa en las áreas de Life Science y Alimentación, además de otros importantes hitos.

Entre ellos, haber sido distinguida como segunda agencia en la categoría de Ecommerce en los Google Premier Partner Awards de EMEA de 2023 o posicionarse como Top 10 de agencias de SEO, Paid Media, Data y SM en España.

El último de los galardones recibidos por la agencia fue el 2º puesto en la propuesta de Imagen para los Premios Aspid España 2024, que premian la Creatividad y Comunicación Iberoamérica en Salud y Farmacia. Precisamente por su contribución en el área de Life Science.

Patente ha sido también la motivación de la compañía de Diego Jiménez en nuevas áreas de investigación y negocio. Fruto de ellas ha sido la publicación de diferentes Observatorios donde se ha realizado un análisis cualitativo y cuantitativo en temas candentes como la Innovación, la presencia en Redes Sociales o el SEO en el sector farmacéutico y de Alimentación & Bebidas.

