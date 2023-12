Los RRMM de Bañugues sortearán un viaje a Disneyland París entre todos los niños y niñas inscritos a su cabalgata, además de entregar regalos personalizados al finalizar el desfile

Todos los inscritos nacidos entre los años 2012 y 2023, recibirán un regalo personalizado después de la Cabalgata. El viaje a Disney (se sorteará entre los nacidos del 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2020) es para tres personas e incluye vuelos desde Asturias, estancia en hoteles del parque, entradas, régimen de media pensión y traslados. Más de cien personas participan en la Cabalgata de esta parroquia de Gozón (Asturias), organizada y realizada por la AAVV "El Pico" de Bañugues/COMUNICAE/

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han decidido que en Bañugues (Gozón, Asturias), el día de la Cabalgata sea una tarde muy especial. Además de atender a los más pequeños de la parroquia gozoniega, todos los niños y niñas que quieran disfrutar de la misma (sean o no de Bañugues), pueden hacerlo mediante inscripción (nacidos del 2012 al 2023) y recibir así de parte de Melchor, Gaspar y Baltasar, sus regalos correspondientes. Los tres RRMM, después del desfile, llamarán uno a uno a los niños inscritos y les entregarán personalmente sus obsequios traídos de tierras muy lejanas, tal y como ya hicieron el pasado mes de enero. Durante el desfile de carrozas también se lanzarán peluches y balones para hacer más divertido todo el trayecto.

Y además, todos los inscritos con edad escolar de infantil y primaria (nacidos entre 2012 y 2020), participarán en un sorteo a Disneyland París parar tres personas (incluida el niño o niña afortunada), con todo incluido: viaje en avión desde Asturias, traslados desde el aeropuerto hasta Disney, entradas al parque, alojamiento en uno de sus principales hoteles y régimen de media pensión. "Tanto el viaje a Disney como todos los regalos, es gracias a la generosidad de una familia vecina de Bañugues que quiere potenciar nuestra cabalgata y hacer de la noche de Reyes un momento muy especial para los más pequeños de la casa. Desde la Asociación de Vecinos, como cada año, nos volcamos en que la cabalgata sea preciosa, con varios remolques y carrozas que elaboramos nosotros mismos, siempre incluyendo elementos nuevos para que sea muy vistosa y majestuosa. Todo el pueblo se echa a la calle y más de cien personas, entre vecinos, familiares y amigos, participan en el desfile", señala Bárbara García, presidenta de la AAVV "El Pico" desde hace dos años. Pero organizadora y creadora de la Cabalgata de Bañugues desde hace una década.

El plazo de inscripción para los regalos finaliza la noche de este lunes 18 de diciembre, ya que es necesario que los RRMM sepan con antelación los pequeños que se van a inscribir para poder preparar sus regalos personalizados. Para la participación en el sorteo del viaje a Dísneyland París, se colocará una urna durante el 5 de enero en la Plaza "El Monte" para que cada niño y cada niña pueda incluir su nombre en una tarjeta. Es imprescindible que quien salga elegido en el sorteo, esté presente en el momento de realizarlo o los Reyes Magos tendrán que volver a repetirlo. "Los Reyes no pueden entregar los regalos o el sorteo si a quien le ha tocado no está", aclara la presidenta. Para la inscripción y poder recibir los regalos personalizados, es necesario enviar un mensaje privado o por messenger al Facebook de la asociación o preguntar cómo hacerlo entrando en el mismo Facebook y buscando la noticia de la cabalgata con el cartel anunciador. Imprescindible ofrecer el nombre, apellidos y edad del los niños participantes para poder inscribirlos correctamente. "Muy importante que sea por mensaje/messenger para que no haya equivocaciones ni confusiones con ninguno de los datos proporcionados", dice la presidenta.

La Cabalgata saldrá el viernes 5 de enero a las 19.30 horas desde "Lavidú" para realizar el recorrido que pasará por "El Monte", "El Llagar", "La Quintana", "La Iglesia" y vuelta al "El Monte", para realizar la entrega de regalos en el mismo parque. En caso de fuerte lluvia, los RRMM atenderán a los niños en unas carpas que se instalarán al lado del mismo parque. "Si llueve el desfile no saldrá, pero los Reyes magos sí atenderán a todos los niños, darán los regalos y se hará el sorteo del viaje a Disneyland París".

Fuente Comunicae