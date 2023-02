Rubén Sánchez crea Ebanista RS Madrid

La ebanistería es una especialización de la carpintería orientada a la reparación, construcción y fabricación de muebles de madera/COMUNICAE/

Un ebanista es un profesional especializado en la fabricación y reparación de muebles de madera. El arreglo de muebles por un ebanista puede incluir una variedad de tareas, como reparar partes rotas o desgastadas, reemplazar piezas faltantes, restaurar muebles antiguos, y personalizar muebles a medida.

Al ser un trabajo artesano, cada vez es más difícil encontrar profesionales ebanistas para el encargo de trabajos con madera.

Tras más de 25 años de realización de trabajos con la madera, Rubén Sánchez, ebanista de Madrid, ha decidido emprender y montar su propio negocio como carpintero ebanista en Madrid.

"Estoy muy contento con el paso que he dado, llevaba años pensando en ello y por fin me he decido", comenta Rubén Sánchez, fundador de Ebanista RS Madrid. "Aunque los inicios siempre son difíciles, ha tenido una buena acogida el nuevo negocio, muchos clientes que ya me conocían siguen confiando en mí y también recibo solicitudes de clientes nuevos interesados en mis trabajos".

Desde Ebanista RS Madrid, trabajan de forma artesanal con madera, en la fabricación de muebles y otros artículos de madera, restaurando muebles o modificando alguna pieza de muebles antiguos.

La ebanistería es un arte que requiere de mucha práctica, estudio y dedicación. No todo el mundo aprecia este arte y cada vez son más los que compran muebles de peor calidad, pero más económicos.

"Las grandes superficies cada vez nos lo ponen más difícil ya que los precios con los que trabajan son muy inferiores a los nuestros, pero no debemos dejar de valorar el trabajo hecho a mano, la calidad y exclusividad que ello conlleva", puntualiza Sánchez. "Los muebles que fabrico duran toda la vida", comenta muy orgulloso Rubén.

