Sailwiz lanza su campaña para aventureros que quieran cruzar el Atlántico a vela

La startup española Sailwiz lanza en España la propuesta que triunfa en Europa, pasar un mes de vacaciones cruzando el Atlántico a bordo de un barco de vela. La plataforma ha ofrecido ya más de 400 planes para navegar en barcos compartidos en 23 países/COMUNICAE/

Sailwiz lanza por tercer año consecutivo su campaña para aventureros que quieran cruzar el Atlántico en un barco de vela. Una propuesta que reúne a miles de navegantes europeos cada año y que la startup quiere consolidar también en España.

Todos los años, a partir del mes de noviembre, cientos de barcos llegan a las Islas Canarias para preparar una travesía que les llevará a cruzar el Atlántico. Navegantes de todo el mundo que quieren vivir la aventura, empresas de alquiler de barcos que trasladan su flota al Caribe para aprovechar la temporada alta allí o propietarios de barcos que quieren disponer de su embarcación al “otro lado del charco”, se unen en una flota que pone rumbo a América.

Si alguna vez se ha imaginado la aventura de cruzar el Atlántico navegando en un barco de vela, Sailwiz, la startup española que conecta barcos con gente que quiere navegar, ofrece este año en su plataforma varias propuestas para cruzar el Atlántico en velero como tripulante y acompañando a otros navegantes.

Una gran parte de estos barcos ofrecen plazas a bordo para compartir la aventura junto con patrones profesionales o con más experiencia que son los responsables de planificar la navegación.

No se trata de un crucero de placer, si no de una aventura en toda regla, en la que los tripulantes habitualmente participan en las tareas cotidianas a bordo y ayudan en las maniobras del barco, así como en las guardias. Aunque no es imprescindible tener experiencia como navegante si que es recomendable tener unas nociones básicas, estar en buena forma física y tener una buena disposición para la convivencia durante un mes en un espacio reducido.

La aventura merece la pena. La experiencia de navegar durante aproximadamente 20 días sin ver tierra, impulsados por el viento es una oportunidad única para desconectar del mundo y conectar con la naturaleza. Las noches de guardia viendo el espectáculo de estrellas sin contaminación lumínica son únicas. Y la sensación de llegar al Caribe tras una larga travesía es para recordar toda la vida.

Las propuestas en cuanto a precios van desde 1.500 hasta los 5.000 euros, dependiendo del tipo de barco, de la ruta y de las prestaciones a bordo. El trayecto más demandado es el que va desde Europa hacia América, ya que transcurre cercano al ecuador con temperaturas más agradables que la travesía de América a Europa que se realiza más al norte.

Esta es una de las propuestas para los más aventureros, de la startup española Sailwiz, un proyecto conocido como “el blablacar de los barcos” que desde hace dos años ha puesto en contacto a más de 8.000 usuarios con patrones de barco que realizan travesías en más de 23 países.

