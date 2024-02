Salt & Sun Energy presenta la revolucionaria tecnología de baterías de sal en GENERA 2024

Se trata de unos productos de tecnología italiana únicos en el mercado, alimentados por una potente fuente de energía natural que rompe todos los esquemas de anteriores productos existentes. Esta tecnología con baterías de sal de cero impactos ambientales consigue la independencia energética de la red pública, siendo segura y recargable. Puede utilizarse para hacer funcionar desde una casa, a través de sus soluciones "all in one", hasta una urbanización, o toda una empresa en el entorno industrial/COMUNICAE/

Se trata de unos productos de tecnología italiana únicos en el mercado, alimentados por una potente fuente de energía natural que rompe todos los esquemas de anteriores productos existentes. Esta tecnología con baterías de sal de cero impactos ambientales consigue la independencia energética de la red pública, siendo segura y recargable. Puede utilizarse para hacer funcionar desde una casa, a través de sus soluciones "all in one", hasta una urbanización, o toda una empresa en el entorno industrial

SALT & SUN Energy, distribuidora en exclusiva para España y Portugal de la empresa italiana UNE (Universal Nature Energy), presenta la revolucionaria tecnología de las baterías de sal en el marco de la feria GENERA 2024 con sus soluciones ON GRID Y OFF GRID residenciales e industriales. Bajo el eslogan "una misión, cero emisión", la empresa introduce en España los productos dotados con baterías de sal recargables que rompen con los esquemas anteriormente conocidos en energía verde y que pueden utilizarse para hacer funcionar desde una casa entera a una empresa, o incluso una industria. Producidos íntegramente en Italia, su avanzada tecnología con baterías de sal los convierte en únicos en el mercado. Respetuosos con el medio ambiente al presentar cero impactos, además de seguros para las personas y el entorno, sencillos, sostenibles a largo plazo y autónomos.

Entre las características técnicas de los sistemas destacan:

1.- 100% natural, ecológica y sostenible. La recogida de la sal utilizada se realiza de forma totalmente natural. De hecho, el proceso consiste en el secado de la sal mediante la evaporación del agua de mar en tanques. Con el uso de baterías de sal, UNE apuesta únicamente por procesos naturales en total respeto por el medio ambiente. Dado que los sistemas y todos sus componentes son 100 % ecológicos y reciclables, la batería no entra en la categoría de residuo especial, por lo que basta con llevarla al vertedero donde se considerará como residuo electrónico normal.

2.- Productos reciclables y no contaminantes, ya que crean energía limpia.

3.- Batería inteligente. La batería está dividida en 5 grupos de celdas. En caso de rotura de hasta 2 grupos, estos se autoexcluirán, permitiendo que el sistema siga utilizando la capacidad restante de la batería. Los grupos de celdas son reemplazables y regenerables.

4.- Sin efecto memoria. Se puede inutilizar durante meses sin ninguna pérdida de carga

El efecto memoria de la batería puede ocurrir cuando la batería se carga repetidamente antes de que se agote la energía almacenada. Esto, a su vez, hará que la batería "memorice" el ciclo de vida reducido. La próxima vez que se use se notará una disminución significativa de la autonomía. Las baterías excluyen este efecto y puede permanecer sin usarse durante meses sin dañarse.

Derivado de ello, la esperanza de vida de los sistemas de almacenamiento se alarga, estando siempre al cien por cien de rendimiento, en comparación con el estándar normal. Además, gracias a sus propiedades químicas y, ante las condiciones más adversas, en el caso de que la batería estuviera mucho tiempo apagada, mantendría su nivel de carga.

5.- Más potencia, más independencia

El sistema residencial ZHERO ® Engineered by UNE ha sido diseñado para poder instalar hasta 12 kWp de paneles fotovoltaicos sin cambiar el contador monofásico de la vivienda. Esto permitirá al usuario tener más energía para almacenar durante los meses de invierno. Más energía = Más independencia

6.- Diseñado para resistir 20 años

El sistema ZHERO ® Engineered by UNE está construido con materiales de la más alta calidad y tiene una expectativa de vida útil de 20 años

7.- 100% seguro. Garantía de por vida

La prestigiosa empresa certificadora de seguridad UL LLC realizó un ensayo para la evaluación de la propagación térmica de incendios en Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías. En el mismo, se concluyó que la tecnología de baterías de sal de UNE no presenta ningún riesgo de incendio, explosión o emisión de gases tóxicos. Por ello, está garantizada de por vida contra estos riesgos.

8.- Sin mantenimiento

El sistema residencial ZHERO® Engineered by UNE no requiere mantenimiento y es posible recibir asistencia siempre, incluso de forma remota, gracias a su portal web, que desde cualquier móvil, Tablet o Pc le permite ver y administrar el sistema, todo monitoreado desde la central de UNE en Italia.

9.-Silencioso

El sistema ZHERO® Engineered by UNE ha sido diseñado para ser instalado en cualquier entorno sin generar molestias en cuanto a ruidos, tanto para personas como para animales. Su valor es <28Db.

10.-Backup (Modo respaldo)

Durante un apagón, a diferencia del resto de sistemas de acumulación actualmente en uso, ZHERO® Engineered by UNE se apaga durante unas milésimas de segundo, tras las cuales reanuda su funcionamiento normal para garantizar a los usuarios un uso constante de la red eléctrica. El sistema es capaz de trabajar de forma continúa generando energía, gracias al uso tanto de paneles fotovoltaicos como de baterías.

11.-Trabaja a temperaturas extremas

El sistema ZHERO® Engineered by UNE ha sido diseñado para garantizar un alto rendimiento, tanto en entornos domésticos como en contextos geográficos considerados inadecuados como la alta montaña y el desierto. La gestión autónoma del flujo y destino de la energía producida se combina con la máxima seguridad, ausencia de desperdicio, optimización del consumo y funcionamiento, incluso a muy bajas temperaturas. (-20 °C/ +60 °C).

Puntos fuertes adicionales de ZHERO® Engineered by UNE son: no estar sujeto a los cambios en los precios de la energía, doble control de aislamiento, los sistemas son seguros e, incluso en caso de dispersión, no hay riesgo de fulguración (sin riesgo de explosión/fulguración incluso en caso de inmersión en agua), aislamiento galvánico; y, finalmente, ningún riesgo de entrada de corriente continua desde la red.

A destacar también que, en el Sector de la Construcción, donde nace, ZHERO® Engineered by UNE es hoy en día la "Revolución Verde" y una innovadora alternativa para almacenar la energía recogida por los sistemas fotovoltaicos, permitiendo su uso de forma diferida en el tiempo. Ello ofrece también la posibilidad de compensar los momentos en los que los paneles solares no producen energía, suministrando electricidad constantemente con impacto cero.

En España, es objetivo de SALT & SUN Energy conquistar dicho sector. La compañía plantea además su aplicación a través de "soluciones all in one", mediante sistemas de almacenamiento innovadores, que pueden adaptarse en el mercado fotovoltaico a diferentes entornos, tanto a nivel privado como empresarial e industrial.

Sobre SALT & SUN ENERGY

SALT & SUN Energy, S.L. (https://www.ss-energy.es/) es una empresa distribuidora en exclusiva para España y Portugal de la italiana UNE (Universal Nature Energy), fundada con el objetivo de lograr la independencia energética de la red pública. Su producto estrella, ZHERO® Engineered by UNE, único en el mercado, ha revolucionado el mercado energético. Se trata de un sistema de almacenamiento dotado con una súper potente batería de sal recargable y una interesante alternativa, que utiliza al máximo todas las posibilidades de la energía natural y es totalmente respetuosa con el medioambiente, además de segura, sencilla, sostenible y presentar una alta autonomía a largo plazo.

Con sede en Barcelona, SALT & SUN Energy, S.L. dirige su actividad en España, principalmente, a los sectores Energético y de Arquitectura y Construcción, que hoy en día es un 90% de su facturación, a través de sus productos y de sus "soluciones all in one" ON GRID y OFF GRID.

A nivel internacional, la sede principal de UNE se encuentra en Correggio (Italia). Sus "soluciones ON GRID y OFF GRID mediante sistemas de almacenamiento innovadores, pueden adaptarse hoy en día en el mercado fotovoltaico a diferentes entornos en los sectores a los que actualmente opera. Esto es: Energético, Arquitectura y Construcción, Industria, Náutico, Ferroviario y Automoción. Sus reconocidos casos de éxito ya son numerosos en todo el mundo".

