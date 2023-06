Schaeffler expone componentes que aumentan la seguridad y flexibilidad en la tecnología médica

El portafolio de Schaeffler cubre desde los componentes estándar, hasta las soluciones completas específicas para cada cliente. Rodamientos y soluciones de accionamiento para procesos de formación de imágenes, quirófanos y automatización de laboratorios. Las columnas elevadoras, así como el módulo elevador y basculante de la gama Ewellix, completan el programa/COMUNICAE/

Schaeffler, el proveedor global de los sectores de la automoción y la industria, expone por primera vez en la MedtecLIVE. Esta feria se dedicará, durante tres días en Núremberg, a la totalidad de la cadena de valor añadido de la tecnología médica. Schaeffler refleja esta orientación en su portafolio que incluye, desde los componentes estándar, hasta las soluciones completas diseñadas específicamente para cada cliente. Con el lema "Connecting the medical technology supply chain" (Conectamos con la cadena de suministros de la tecnología médica), Schaeffler presentará sus nuevos desarrollos, que satisfacen los exigentes requisitos de calidad y seguridad vigentes en el sector de la tecnología médica, aportan una mejora de la fiabilidad y la flexibilidad y amplían el abanico de posibles aplicaciones de los equipos médicos.

Ralf Moseberg, responsable del área de negocios Industrial Automation en Schaeffler, ha destacado: "La tecnología médica es un sector consolidado en Schaeffler. En el caso de la tomografía computarizada, por ejemplo, llevamos más de dos décadas ofreciendo soluciones de sistemas y rodamientos específicos para cada cliente. Se han convertido en referentes en términos de velocidad, contaminación acústica y par de rozamiento. Junto con la robótica, la tecnología médica es ahora uno de nuestros mercados de futuro más importantes. Ambos sectores se caracterizan por un crecimiento fuerte y estable, así como por un elevado nivel de vigor en la innovación".

Soluciones de rodamientos para la formación de imágenes, los quirófanos híbridos y la automatización de laboratorios

Schaeffler muestra su amplia gama de soluciones de accionamiento y rodamientos especializados para la formación de imágenes, los quirófanos y la automatización de laboratorios en su stand, que ocupa más de 100 metros cuadrados. Una exposición muestra un brazo en C de rayos X cuyos ejes están equipados en su totalidad con guías lineales y rodamientos de Schaeffler. Aquí se incluyen los ejes curvados de precisión con rodillos-guía perfilados en el brazo en C. Funcionan de manera particularmente fluida, silenciosa y, naturalmente, pueden ajustarse sin juego. Los componentes equipados también incluyen las coronas giratorias con frenos mecánicos y electromecánicos, que se utilizan en los brazos en C de rayos X y los montajes de techo de los quirófanos y las unidades de cuidados intensivos.



Además, Schaeffler también muestra sistemas de guiado lineal para el movimiento horizontal de los brazos en C y de las camillas para pacientes, como los que se utilizan de manera fiable y desde hace muchos años en la construcción de máquinas-herramienta.

Entre los productos expuestos se encuentra un rodamiento para rayos X en vacío de la unidad de negocios Aerospace de Schaeffler, que puede utilizarse a temperaturas de hasta 500 °C y con velocidades que alcancen las 10.000 rpm.

Schaeffler ahora también puede prestar sus servicios en el último eje que faltaba para los brazos en C, para el ajuste de la altura, gracias a la adquisición de Ewellix, que se finalizó a principios de 2023. Ewellix es uno de los fabricantes y proveedores líderes en el mundo de las columnas elevadoras y actuadores electromecánicos. "Una vez finalizada la adquisición en enero de 2023, hemos sentado las bases para convertirnos en uno de los proveedores integrales líderes en el mundo para la tecnología lineal y los actuadores electromecánicos. Gracias a la expansión de nuestra red de distribuidores, un potente trabajo en equipo y a que hemos complementado nuestro portafolio de productos; ahora podemos ofrecer a nuestros clientes de todo el mundo soluciones muy atractivas", ha destacado Ralf Moseberg. El módulo elevador y basculante para soporte de mesas de operaciones también procede de la gama de Ewellix.

Reductores de precisión para quirófanos híbridos

Schaeffler ofrece los reductores planetarios de precisión de la serie PSC y los reductores de precisión de las series RT1 y RT2 tanto para robots quirúrgicos, como para el movimiento de soportes pesados y brazos en C montados en el techo.

Para la automatización de laboratorios, se expondrá un nuevo tamaño del accionamiento directo lineal UPLplus, que completará el portafolio de guías lineales, accionamientos y sistemas de múltiples ejes.

