Schaeffler Iberia hacia una gestión 100% sostenible

La planta de Schaeffler Iberia en Elgoibar alcanza la producción neutra en CO₂. Las sedes de Schaeffler Iberia en San Agustín de Guadalix y Sant Just Desvern firman también en 2020 sus contratos de electricidad procedente 100% de fuentes renovables. El crecimiento sostenible es un factor clave para Schaeffler Iberia

La planta de Schaeffler Iberia en Elgoibar puso en marcha en 2016 un plan para alcanzar una producción neutra en carbono en 2020. Hoy, Schaeffler Iberia puede confirmar que se ha alcanzado el objetivo de producción con 0 emisiones considerando las emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1) y las emisiones de la electricidad adquirida (alcance 2). Este éxito de la compañía ha sido posible gracias a una serie de acciones que afectan directamente a los procesos de producción y otras, fruto de la implicación de empleados y colaboradores.

De 3.606 T/CO2 en 2015 a 0 en 2020

Como planta de producción, la planta de Schaeffler en Elgoibar consume una gran cantidad de energía en el proceso productivo. Cuando se inició el proyecto en 2015 el volumen de emisiones de CO2 era de 3.606 toneladas/año (alcances 1 y 2).

En agosto de 2016, la planta empezó a utilizar electricidad proveniente únicamente de fuentes renovables, consiguiendo así una reducción importante de las emisiones.

En la fase actual de compensaciones, el objetivo es compensar las emisiones que no es posible evitar debido al proceso productivo mediante la compra de reducciones de emisiones certificadas. En el suministro de gas natural, Schaeffler Iberia ha llegado a un acuerdo con el comercializador para que compense el 100% de las emisiones derivadas de su consumo de gas.

Adicionalmente, hasta finales de 2020 se plantarán 2.000 árboles autóctonos en diferentes zonas de la comarca. Esta medida contribuirá a conservar la biodiversidad de la región en la que se encuentra la planta y ayudará a compensar parte de las emisiones derivadas del transporte de mercancías, gestión de residuos y del transporte de los empleados.

Reducción del uso de agua durante la producción

La reducción de las emisiones de CO₂ ha sido el principal hito, pero también se llevan a cabo otras acciones para conseguir una producción sostenible, especialmente en la reducción del consumo de agua en su proceso productivo. Adaptando el proceso productivo y las instalaciones para tratamiento de aguas, se ha perseguido por un lado reducir el volumen y por otro aumentar el reciclado. Tras las acciones emprendidas en el año 2016 se ha conseguido reducir el consumo total de agua en un 75%, y la visión de empresa neutra también en este consumo, con nuevas tecnologías en producción y en tratamiento de aguas, permitirá reciclar el 100% de las aguas en el corto plazo.

Comprometidos con la excelencia en producción y con el entorno

El enfoque holístico de la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor es una parte fundamental de la orientación estratégica de Schaeffler Iberia. “La sociedad avanza y tiene una mayor conciencia de todo cuanto rodea su entorno lo que genera mayores expectativas, no sólo a título individual sino también para la industria. La industria ha sido y sigue siendo clave en el desarrollo de las comunidades y la economía local, y ahora las exigencias por parte de la sociedad cada vez son mayores”, explica Valentín Guisasola, CEO de Schaeffler Iberia, S.L.U. “Ya no vale únicamente con fabricar un producto de calidad y generar empleo, también es importante la forma de hacerlo. Para Schaeffler Iberia es sumamente importante no solo informar con transparencia sobre nuestras actividades y logros en materia de sostenibilidad, sino también estar a la altura de nuestras aspiraciones de sostenibilidad en el trabajo diario” concluye Guisasola. Además, durante este 2020 está previsto empezar con la certificación externa en la ISO 14064 (Gases de efecto invernadero).

Implicación de los empleados

Desde que Schaeffler Iberia iniciara este proyecto se han lanzado varias campañas de concienciación para los empleados relacionadas con el transporte sostenible; fomentar el uso del autobús de empresa, información sobre beneficios y subvenciones por adquisición de vehículos eléctricos, polución media generada por cada empleado al desplazarse en coche hasta su puesto de trabajo, así como instalar un sistema de préstamo de bicicletas eléctricas para dar a conocer esta tecnología. Así mismo, se anima a los empleados a participar en las diferentes campañas de ahorro de energía y reciclaje. También se están desarrollando otras iniciativas dirigidas a reducir el uso de plásticos.

El compromiso de Schaeffler con la sostenibilidad

La sostenibilidad es fundamental para los valores y las actividades de Schaeffler desde hace muchos años. Desde 2017 la empresa publica anualmente un Informe de Sostenibilidad. Por primera vez, el Informe de Sostenibilidad 2019 de Schaeffler incluye de forma combinada el informe no-financiero separado, de acuerdo con la CSR Directive Implementation Act, que hasta ahora se publicaba de forma independiente. El informe también presenta información sobre las contribuciones de la empresa a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) de las Naciones Unidas.

Entre otros, el compromiso del Grupo Schaeffler con la sostenibilidad también se traduce en nuevos enfoques de financiación. Por ejemplo, ha establecido una 'Green Finance Framework' (Estructura Financiera Verde) para financiar inversiones que apoyen los objetivos ambientales.

Se puede encontrar más información sobre la sostenibilidad en Schaeffler en el siguiente link.

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global de los sectores de automoción e industrial. Su gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales. El Grupo Schaeffler ya da forma a la ''Movilidad del mañana'' a un nivel decisivo con tecnologías sostenibles e innovadoras para la movilidad eléctrica, la digitalización y la Industria 4.0. En 2019, la empresa generó un volumen de negocios de aproximadamente 14.400 millones de euros. Con alrededor de 84.200 empleados Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2019, Schaeffler es la segunda empresa más innovadora de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

