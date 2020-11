Schaeffler informa de un fuerte 3er trimestre de 2020

El volumen de negocios del tercer trimestre es ligeramente inferior al del mismo trimestre del ejercicio anterior (un 2,6% menos). El margen EBIT antes de efectos especiales del 9,4% del tercer trimestre mejora considerablemente con respecto a los primeros seis meses (1,2%) y es superior al del mismo trimestre del ejercicio anterior (9,1%)/COMUNICAE/

El volumen de negocios del tercer trimestre es ligeramente inferior al del mismo trimestre del ejercicio anterior (un 2,6% menos). El margen EBIT antes de efectos especiales del 9,4% del tercer trimestre mejora considerablemente con respecto a los primeros seis meses (1,2%) y es superior al del mismo trimestre del ejercicio anterior (9,1%)

La recuperación del 3er trimestre ha sido impulsada principalmente por las dos divisiones de Automotive; la tendencia del volumen de negocios de la División Industrial mejora ligeramente en comparación con el primer semestre de 2020

El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones de 333 millones de euros es ligeramente inferior al del mismo trimestre del ejercicio anterior (362 millones de euros)

Se publican nuevas previsiones para la totalidad del ejercicio 2020, en el 4º trimestre la incertidumbre sigue siendo alta

Schaeffler, proveedor global de los sectores de automoción e industria, ha presentado el informe provisional para los nueve primeros meses de 2020. El Grupo Schaeffler ha generado 8.971 millones de euros de volumen de negocios durante el período (ejercicio anterior: 10.839 millones de euros). Como consecuencia de la menor demanda debido a la pandemia de coronavirus, el volumen de negocios a tipo de cambio constante ha disminuido considerablemente durante el período, con una caída del 15,4%. En el tercer trimestre, la demanda ha mejorado, debido principalmente a la recuperación de las dos divisiones de Automotive, de modo que la reducción solo ha sido del 2,6% en comparación con el tercer trimestre del ejercicio anterior. La disminución del volumen de negocios durante el período del informe se ha debido a la reducción del volumen de negocios relacionado con los volúmenes en las tres divisiones. El impacto de la pandemia ha variado en las cuatro regiones. La región Greater China ha registrado un crecimiento del 8,1% del volumen de negocios a tipo de cambio constante durante el período del informe, debido a la recuperación iniciada en esta región durante el segundo trimestre; la tasa de crecimiento del tercer trimestre en relación al mismo trimestre del ejercicio anterior ha sido de un 16,5%. Las tres regiones restantes han experimentado una reducción del volumen de negocios a tipo de cambio constante durante los nueve primeros meses, que ha sido del 22,6% en la región de Europa, del 18,4% en las Américas y del 19,3% en Asia/Pacífico.

En los nueve primeros meses de 2020, el Grupo Schaeffler ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 385 millones de euros, considerablemente menos que en el ejercicio anterior (883 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 4,3% (ejercicio anterior: 8,1%).

En el periodo del informe, el EBIT se ha visto afectado negativamente por 798 millones de euros (ejercicio anterior: 88 millones de euros) en efectos especiales. Esto incluye un deterioro reconocido del fondo de comercio asignado a la División Automotive Technologies por 249 millones de euros en el primer trimestre. Los efectos especiales también incluyen los 549 millones de euros de gastos relacionados con la ampliación de los programas RACE (División Automotive Technologies), GRIP (División Automotive Aftermarket) y FIT (División Industrial), particularmente los relacionados con la reducción de personal para ajustar la excesiva capacidad estructural, tal como se anunció en septiembre. Incluyendo estos efectos especiales, el EBIT ha ascendido a -413 millones de euros (ejercicio anterior: +795 millones de euros).

Fuertes resultados en el 3er trimestre con resultados operativos equilibrados en Automotive Technologies

La División Automotive Technologies ha generado un volumen de negocios de 5.429 millones de euros (ejercicio anterior: 6.772 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2020. A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha disminuido considerablemente con respecto al ejercicio anterior registrando una reducción del 18,2% debido principalmente a los volúmenes. Tras el desplome de la producción global de automóviles en el primer semestre de 2020 a consecuencia de la pandemia de coronavirus, la demanda se ha recuperado considerablemente en el tercer trimestre, especialmente en las regiones Greater China y Américas. Dado que la producción mundial de automóviles ha disminuido un 23% durante el período del informe, el rendimiento de la División Automotive Technologies en este mismo periodo ha sido aproximadamente de 5 puntos porcentuales.

La significativa disminución del volumen de negocios en los nueve primeros meses de 2020 ha afectado a todas las regiones excepto a Greater China. En la región Europa, el volumen de negocios ha disminuido un 27,7% a tipo de cambio constante. La región Américas ha informado de un descenso del volumen de negocios del 20,7% a tipo de cambio constante, y el descenso en la región Asia/Pacífico ha sido del 20,1%. La región Greater China ha incrementado su volumen de negocios un 4,1% a tipo de cambio constante. Tras una ligera reducción del volumen de negocios del 2,2% a tipo de cambio constante en el primer semestre de 2020, el volumen de negocios de la región ha crecido hasta el 14,2% a tipo de cambio constante durante el tercer trimestre, impulsado por una recuperación considerable de la demanda.

Dentro de las cuatro áreas de negocios (BD), todas las cuales han registrado un descenso del volumen de negocios, se ha informado de un crecimiento del volumen de negocios en el grupo de productos de embragues dobles húmedos, principalmente impulsado por la fuerte demanda en Greater China, y en el grupo de productos de ejes eléctricos en Europa (ambos del área de negocios de e-movilidad).

La división ha generado resultados equilibrados en los nueve primeros meses, con un EBIT antes de efectos especiales de 0 millones de euros (ejercicio anterior: 379 millones de euros), lo que ha situado el margen EBIT antes de efectos especiales del mismo período en un 0%, considerablemente inferior al 5,6% del ejercicio anterior.

El volumen de negocios de Automotive Aftermarket ha disminuido un 9,7%, el margen EBIT se ha situado en el 15,7%

La División Automotive Aftermarket ha informado de un descenso del volumen de negocios a tipo de cambio constante de un 9,7% durante los nueve primeros meses de 2020, hasta 1.203 millones de euros (ejercicio anterior: 1.386 millones de euros) debido a los volúmenes. Mientras que el volumen de negocios a tipo de cambio constante ha disminuido un 14,8% en los seis primeros meses, principalmente debido a la pandemia de coronavirus, el volumen de negocios del tercer trimestre solo ha disminuido ligeramente en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior (0,2% menos a tipo de cambio constante).

El vídeo del día Repsol invertirá 18.300 millones para acelerar plan hacia compañía cero emisiones.

El volumen de negocios de la región Europa a tipo de cambio constante ha disminuido un 9,7%, en la región Américas un 9,1%, en la región Greater China un 8,0% y en la región Asia/Pacífico un 17,8%. En el tercer trimestre han emergido claras tendencias de recuperación en las regiones Europa, Américas y Asia/Pacífico, que en gran medida se deben al negocio de Independent Aftermarket. La recuperación que se inició en Greater China al principio del segundo trimestre ha continuado también durante el tercer trimestre.

Basándonos en las tendencias del volumen de negocios descritas anteriormente, el margen EBIT antes de efectos especiales del período del informe ha ascendido a 189 millones de euros (ejercicio anterior: 228 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 15,7% (ejercicio anterior: 16,4%).

La División Industrial, con una reducción del 11,3%, sigue creciendo en el negocio de la energía eólica en Greater China

La División Industrial ha generado un volumen de negocios de 2.338 millones de euros (ejercicio anterior: 2.681 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2020. El volumen de negocios a tipo de cambio constante ha descendido un 11,3% impulsado por los volúmenes, debido principalmente a la pandemia de coronavirus. La demanda se ha mostrado algo más sólida en el tercer trimestre que en el primer semestre del año. Las regiones Europa, Américas y Asia/Pacífico han experimentado descensos considerables del volumen de negocios relacionados con la crisis durante el período del informe. En cambio, la región Greater China ha informado de una tasa de crecimiento de dos dígitos, donde las soluciones sectoriales de la energía eólica y la transmisión de potencia continúan creciendo considerablemente.

El crecimiento del volumen de negocios de la región Greater China a tipo de cambio constante ha ascendido a un 20,2%, mientras que la región Europa ha registrado un descenso del 21,5%, la región Américas de un 15,5% y la región Asia/Pacífico de un 17,5%.

La División Industrial ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 195 millones de euros (ejercicio anterior: 277 millones de euros) durante los nueve primeros meses de 2020, lo que sitúa el margen EBIT antes de efectos especiales en un 8,4% (ejercicio anterior: 10,3%).

Cash flow disponible por encima del ejercicio anterior

Durante los nueve primeros meses de 2020, los ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los accionistas antes de efectos especiales han disminuido considerablemente con respecto al ejercicio anterior y han ascendido a 139 millones de euros (ejercicio anterior: 547 millones de euros). Los ingresos (pérdidas) netos han sido de -525 millones de euros (ejercicio anterior: 485 millones de euros). Como resultado, los dividendos por acción ordinaria sin derecho a voto han sido de -0,78 euros (ejercicio anterior: 0,73 euros).

Durante los nueve primeros meses del ejercicio, el cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones, de 185 millones de euros, ha sido superior al del período del informe del ejercicio anterior (133 millones de euros). Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales durante el período del informe por un valor de 481 millones de euros se han situado considerablemente por debajo del nivel del ejercicio anterior (823 millones de euros), lo que representa una ratio CAPEX de un 5,4% (ejercicio anterior: 7,6%).

El Dr. Klaus Patzak, CFO de Schaeffler AG, ha dicho: ''Con 333 millones de euros, el Grupo Schaeffler ha generado un fuerte cash flow disponible en el tercer trimestre. La cantidad de 185 millones de euros del período del informe es superior a la del ejercicio anterior. Además de la recuperación del negocio, las medidas ya iniciadas el año pasado para mejorar el cash flow disponible están teniendo un efecto positivo, en particular el enfoque en las inversiones y la mejora del capital circulante''.

A 30 de septiembre de 2020, la deuda financiera neta del Grupo ha ascendido a 2.688 millones de euros (31 de diciembre de 2019: 2.526 millones de euros), por lo que la ratio Gearing, es decir, la relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios, ha ascendido considerablemente al 169,9% aproximadamente (31 de diciembre de 2019: 86,6%). La relación entre la deuda neta y el EBITDA antes de efectos especiales era de 1,6x a finales de septiembre de 2020 (31 de diciembre de 2019: 1,2x).

A fecha de 30 de septiembre de 2020, el Grupo Schaeffler dispone de aproximadamente 2.771 millones de euros de liquidez disponible, lo que representa aproximadamente el 22% del volumen de negocios de los doce últimos meses.

El Grupo tenía una plantilla de 83.711 empleados a fecha de 30 de septiembre de 2020 (31 de diciembre de 2019: 87.748), lo que representa una disminución de un 4,6% del número de empleados o de 4.037 puestos de trabajo en el período del informe.

La transformación se ha acelerado, se publican previsiones para todo el ejercicio 2020

Los programas de eficiencia implementados en las tres divisiones en primavera de 2019, RACE (Automotive Technologies), GRIP (Automotive Aftermarket) y FIT (Industrial), han tenido el impacto previsto. Las medidas estructurales y de eficiencia que se han iniciado en este contexto han ayudado a reducir los costes comerciales. Además, el Grupo Schaeffler ha implementado o ha iniciado medidas para mitigar las repercusiones financieras de la pandemia del coronavirus durante el período del informe. Estas medidas incluyen la introducción y ampliación de la jornada laboral reducida, la utilización de horas de las bolsas de horas, la imposición de la congelación de contrataciones y el cierre temporal de plantas. La empresa ya había ampliado el programa de renuncia voluntaria de 1.300 a 1.900 en el plan de recorte de plantilla durante el primer trimestre.

En septiembre, el Grupo Schaeffler comunicó un amplio paquete de medidas para poner en marcha ajustes estructurales en Europa, principalmente en Alemania, que incluía planes para una reducción de personal de 4.400 puestos de trabajo. Además de reducir la excesiva capacidad estructural y consolidar los emplazamientos, el paquete de medidas también pretende reforzar la competitividad de la empresa y ampliar las capacidades locales.

El 9 de noviembre de 2020, el Comité de Dirección de Schaeffler AG acordó nuevas previsiones para la totalidad del ejercicio 2020 basándose en la información más reciente con respecto a la evolución del negocio en el cuarto trimestre. El de 24 de marzo de 2020, el Comité de Dirección de Schaeffler AG suspendió las previsiones para la totalidad del ejercicio 2020, que se habían publicado el 10 de marzo de 2020, ya que, debido a la excepcional incertidumbre en relación con la pandemia de coronavirus, recientemente se preveían resultados inferiores al nivel del ejercicio anterior.

Las nuevas previsiones se basan en la suposición de que los mercados de venta relevantes para el Grupo Schaeffler sigan recuperándose en el cuarto trimestre de 2020 y, en particular, que la pandemia de coronavirus no tenga nuevas implicaciones adversas significativas para los resultados de las operaciones de la empresa. No obstante, el entorno sigue estando marcado por la volatilidad y la incertidumbre.

El Grupo Schaeffler tiene previsto un crecimiento del -13,0 al -11,5% del volumen de negocios a tipo de cambio constante en todo el ejercicio de 2020. Asimismo, la empresa espera generar un margen EBIT antes de efectos especiales entre el 4,5 y el 5,5% en todo el ejercicio de 2020. Además, el Grupo Schaeffler prevé un cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusión y adquisición de 500 a 600 millones de euros en 2020.

Los datos principales para las tres divisiones son los siguientes: Tabla divisiones

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, ha subrayado: ''En el tercer trimestre hemos experimentado una recuperación considerable en comparación con los seis primeros meses; esto se refleja especialmente en nuestro margen EBIT mejorado y en nuestro fuerte cash flow disponible. En particular, las dos divisiones de Automotive se han beneficiado del repunte de la demanda, lo que ha permitido estabilizar los resultados del Grupo Schaeffler. Sin embargo, en vista de la gran y persistente incertidumbre con respecto a la futura evolución de la pandemia de coronavirus, y teniendo en cuenta la posibilidad de nuevas medidas de confinamiento en algunos mercados, sería prematuro suponer que la crisis haya terminado. Por lo tanto, debemos mantenernos vigilantes y seguir aplicando de manera consistente las medidas adoptadas para reforzar la competitividad del Grupo Schaeffler y nuestra capacidad para aprovechar las oportunidades futuras''.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2019, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 14.400 millones de euros. Con alrededor de 83.700 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 2.400 registros de patentes en 2019, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

Fuente Comunicae