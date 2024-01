Schmidt augura para 2024 un crecimiento de su cifra de negocio y de su parque de tiendas

La marca tiene como objetivo abrir 10 nuevos puntos de venta en España durante este nuevo año 2024 e implantar su nuevo concepto de tienda más abierto y luminoso en el máximo de tiendas/COMUNICAE/

La marca tiene como objetivo abrir 10 nuevos puntos de venta en España durante este nuevo año 2024 e implantar su nuevo concepto de tienda más abierto y luminoso en el máximo de tiendas

Los diferentes acontecimientos acaecidos en el panorama internacional este 2023 han supuesto la ralentización en algunos sectores, sin embargo, la marca de mobiliario y equipamiento a medida del hogar líder Schmidt, confirma el crecimiento del negocio durante el año 2023.

En este sentido, uno de los proyectos de reforma favoritos entre los particulares es la inversión en cocinas, la actividad primigenia de Schmidt, ha supuesto una fuente de crecimiento de ventas de la compañía en el último año, junto al paso adelante que se ha producido en amueblamiento de hogar.

Crecimiento integral de Schmidt

El año 2023 ha supuesto crecimiento y expansión para la compañía Schmidt, logrando un total de 85 tiendas en España y la número 900 a nivel internacional, con apertura en Castellón.

La firma francesa de muebles a medida ha abierto durante este último año un total de 9 tiendas nuevas en España, adquiriendo presencia en zonas vírgenes como Santiago de Compostela, Sabadell, Castellón, Cuidad Real, Motril, Almería centro y Motril. A su vez, ha reforzado su presencia en Sevilla y Córdoba. Además, se prevé una expansión similar o superior para 2024, teniendo como objetivo 10 nuevas aperturas durante el año.

Sumado al crecimiento del negocio y de aperturas de puntos de venta, Schmidt también ha apostado fuerte por España en un factor clave: el capital humano. Ha reforzado su equipo con 5 nuevas incorporaciones en sus equipos de acompañamiento comercial en el terreno y de soporte a las tiendas.

Expansión de su nuevo concepto de tienda

El diseño y distribución de una tienda es primordial a la hora de ofrecer a los clientes una experiencia inmersiva en la que puedan imaginar, planificar y organizar las tareas a realizar para poder visualizar el resultado final. Con este objetivo en mente y para seguir ofreciendo esta experiencia al total de sus clientes, Schmidt creó un concepto de tienda más abierto y luminoso que estará disponible en la gran mayoría de tiendas de España durante este 2024.

Nueva colección ‘Into The Wood’

En lo relacionado con el diseño de nuevos productos y nuevas colecciones, la marca siempre atiende las necesidades planteadas por sus clientes. Por ello, Schmidt comienza el año lanzando una nueva colección llamada "Into The Wood", inspirada en los colores sobrios y elegantes en combinación con madera y mármol y con ambientes proyectados para compartir y disfrutar entre varios.

