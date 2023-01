Schneider Electric nombra a Marc Garner nuevo Vicepresidente Senior de Secure Power en Europa

El VP del UK e Irlanda ha sido nombrado Senior VP para Europa por su gran liderazgo y constante compromiso con la sostenibilidad de los centros de datos. Sucede al hasta ahora Senior VP, Robert McKernan, que ahora dirige el segmento Cloud & Service Providers de Schneider Electric a nivel global/COMUNICAE/

El VP del UK e Irlanda ha sido nombrado Senior VP para Europa por su gran liderazgo y constante compromiso con la sostenibilidad de los centros de datos. Sucede al hasta ahora Senior VP, Robert McKernan, que ahora dirige el segmento Cloud & Service Providers de Schneider Electric a nivel global

Schneider Electric™, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha nombrado a Marc Garner nuevo Senior Vice Presidente para Europa de su división Secure Power. Garner acumula 17 años de experiencia en Schneider Electric y, desde que se incorporó por primera vez a su programa de graduados en 2005, ha ocupado varios puestos de liderazgo dentro de la compañía.

En su nuevo cargo, Marc se encargará de seguir liderando la división Secure Power de Schneider Electric en toda Europa, trabajando con los responsables de cada país y zona en CEEI, DACH, Francia, Iberia, Irlanda, Italia y Reino Unido para desarrollar los centros de datos sostenibles del futuro. Además, gracias a su amplia experiencia y conocimientos en la región, así como a su gran experiencia en ventas y orientación al cliente, está en una posición idónea para ayudar a los clientes europeos a afrontar los retos que plantea la crisis energética



"Estoy encantado de haber sido nombrado SVP de la división Secure Power en Europa y estoy deseando trabajar con nuestros clientes de toda la región para cumplir nuestra misión de ser su partner digital en materia de sostenibilidad y eficiencia", ha declarado Marc Garner. "Creo que la digitalización y la electrificación son los vectores clave para la descarbonización, y que la visión de nuestra empresa sobre la Electricidad 4.0 será vital para ayudar al sector de los centros de datos en su transición de consumidor a prosumidor para permitir una mayor resiliencia de la red".

En su último cargo como vicepresidente de la división Secure Power en el Reino Unido e Irlanda, Garner ha sido responsable de liderar el primer equipo Major Pursuits de la empresa junto con sus negocios de centros de datos y sistemas de suministro de energía críticos. Aquí ha trabajado directamente con clientes clave, como empresas hiperescalares, de colocación y usuarios finales, para satisfacer las demandas de eficiencia, sostenibilidad y resistencia de los centros de datos, e impulsar el crecimiento en toda la zona.

Como SVP, Marc será responsable de la marca principal de soluciones de infraestructura física de Schneider Electric, APC, así como de sus sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásicos y trifásicos, soluciones edge computing y el negocio transaccional en toda Europa. Su equipo trabajará con las principales partes interesadas del ecosistema de socios de Schneider Electric, incluidos sus socios de soluciones Elite y Alliance IT, distribuidores y especificadores, para catalizar el crecimiento en los canales IT, OT y ET de la región.

Tras el lanzamiento del programa mySchneider IT Solutions Provider Partner Program en 2022, la empresa ha centrado sus esfuerzos en ayudar a sus socios a especializarse en sostenibilidad, y cree firmemente que las habilidades y la experiencia de su cartera de partners serán esenciales para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas.

Para más información sobre Schneider Electric, visitar la web

Fuente Comunicae