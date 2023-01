Schneider Electric pide más esfuerzos para acelerar la transición energética y hacer frente a la crisis energética: la descarbonización y la eficiencia son claves

Este llamamiento se produce en ocasión de la reunión anual del Foro Económico Mundial. Un estudio encargado por Schneider Electric revela que la mayoría de las empresas tiene previsto destinar menos del 2% de sus ingresos a iniciativas de sostenibilidad y descarbonización. Por el lado de la demanda de la transición energética, sólo el 31% de las organizaciones impulsan actualmente la electrificación como forma de descarbonización/COMUNICAE/

Este llamamiento se produce en ocasión de la reunión anual del Foro Económico Mundial. Un estudio encargado por Schneider Electric revela que la mayoría de las empresas tiene previsto destinar menos del 2% de sus ingresos a iniciativas de sostenibilidad y descarbonización. Por el lado de la demanda de la transición energética, sólo el 31% de las organizaciones impulsan actualmente la electrificación como forma de descarbonización

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha hecho hoy un llamamiento urgente a gobiernos y empresas de todo el mundo para que aceleren sus acciones de sostenibilidad e incrementen sus inversiones en tecnologías que les ayuden a reducir sus emisiones de carbono y a reforzar su seguridad energética.

El llamamiento se produce en un contexto de aumento de los precios de la energía, crisis del suministro energético y aceleración del cambio climático, que plantean importantes retos para las empresas, las economías y las sociedades de todo el mundo. Estos retos constituyen el telón de fondo de la reunión anual del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos (Suiza) del 16 al 20 de enero y a la que asistirán altos ejecutivos de Schneider Electric.

"Las actuales crisis climática y energética son una realidad económica para cada vez más personas. Mientras los líderes empresariales y los responsables políticos se reúnen en Davos, debemos actuar en nuestro mejor interés a largo plazo, no a corto plazo", ha declarado Jean-Pascal Tricoire, Chairman y CEO de Schneider Electric. "No debemos eludir las decisiones difíciles. No puede haber prosperidad a largo plazo sin una transición energética completa. En Schneider Electric, nuestro enfoque es "Digitalizar, Estrategizar, Descarbonizar": las empresas, los gobiernos y las sociedades deben hacerlo ya, para cumplir los compromisos adquiridos".

Con el 38% de las emisiones globales de CO2 procedentes de los entornos edificados, y otro 32% de la industria, los productos, software y servicios de Schneider Electric en las áreas de automatización industrial y gestión de la energía ayudan a las empresas, industrias, gestores de edificios y hogares a descarbonizar y digitalizar su uso de la energía.

Schneider Electric también ofrece una visión profunda de las tendencias y soluciones de descarbonización, a través de encuestas, investigaciones e informes en profundidad recopilados por el Schneider Electric Sustainability Research Institute.

Una encuesta independiente, realizada a más de 500 altos directivos encargada por Schneider Electric el año pasado, reveló que los compromisos y las inversiones de las empresas en sostenibilidad se ven a menudo obstaculizados por la complejidad de la descarbonización. De media, el compromiso financiero con las iniciativas de sostenibilidad y descarbonización en las empresas encuestadas era inferior al 2% de los ingresos previstos para los próximos tres años, a pesar de que estas inversiones suelen ser eficientes y rentables, con un retorno de la inversión a menudo inferior a uno o tres años.

Los encuestados destacaron la alineación de los stakeholders, el presupuesto, la tecnología, las competencias y la normativa como retos para la aplicación de la sostenibilidad. Sin embargo, la mayoría señaló que la mejora de la automatización industrial y la modernización de la infraestructura eléctrica serán una parte fundamental de su plan de sostenibilidad para los próximos tres años.

La adquisición de energías renovables es una de las principales iniciativas que se persiguen desde el punto de vista de la oferta, mientras que la electrificación -una medida clave desde el punto de vista de la demanda- ocupa un lugar secundario entre las prioridades de sostenibilidad de las organizaciones. Junto con la electrificación, el aumento de la eficiencia de las infraestructuras existentes mediante la digitalización y la automatización será una de las palancas más importantes en la próxima década, ya que para muchas organizaciones es la forma más rápida y rentable de reducir las emisiones.

Adoptar la sostenibilidad como imperativo empresarial, con soluciones digitales clave para haer frente a la crisis energética mundial

Según otro informe reciente de Schneider Electric sobre el potencial de electrificación de la UE, centrarse en sectores en los que la electrificación es factible e interesante podría elevar la cuota de la electricidad en el mix energético entre el 20% y el 50%. A su vez, la cuota de gas natural y petróleo se reduciría en torno al 50%, lo que contribuiría significativamente a mejorar la seguridad energética. Schneider Electric ofrece soluciones específicas y prácticas para ayudar a las empresas a llevar a cabo esta transición de forma más rápida y eficiente.

Schneider Electric señala que la actual crisis energética europea se produce tras décadas de energía segura, disponible de forma fiable y con precios relativamente estables. Muchos están experimentando por primera vez suministros de energía impredecibles y precios inasequibles, lo que demuestra un desacierto tanto en la preparación para la seguridad energética a largo plazo, como de la aplicación de los planes de descarbonización. Esto, a su vez, subraya la importancia de reevaluar toda la ecuación energética, desde el lado de la oferta (transición energética) hasta el de la demanda (eficiencia energética).

"El propósito y los beneficios deben alinearse para convertirse en fuerzas de peso en la lucha contra el cambio climático," ha asegurado Tricoire. "Ya disponemos de la tecnología para evitar las crisis energética y climática, y para contar con una distribución y un uso de la energía seguros, fiables y sostenibles. Nuestro enfoque basado en los datos, que incluye la automatización industrial, la digitalización y la tecnología de gemelo digital del metaverso empresarial, se combina para desbloquear un futuro más brillante, más sostenible y próspero. Actuar nunca ha sido tan urgente como ahora".

