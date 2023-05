Schneider Electric reconoce el trabajo de sus partners del Canal IT, con los galardones IT Partners Awards

Durante la velada, Schneider Electric ha entregado los IT Partner Awards y los Sustainability Impact Awards del Canal IT. Junto a más de 50 profesionales del sector, la compañía ha presentado el Programa Critical Infrastructure/COMUNICAE/

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha reunido a más de 50 profesionales del Canal IT en su evento anual para partners en España. Durante esta destacada ocasión, Schneider Electric ha premiado a los mejores Partners del año 2022, en reconocimiento a su colaboración y contribución para el crecimiento del sector.

Durante el evento, que tuvo lugar en las oficinas de Schneider Electric de San Sebastián de los Reyes (Madrid), se han abordado las macrotendencias del mercado, Transición Energética y Transformación Digital, que están marcando los retos y oportunidades futuras. En este sentido, Víctor Gago, IT & ET Channel Sales Manager de Schneider Electric asegura: "las plataformas IoT están avanzando rápidamente y configurando nuevos modelos comerciales destinados a mejorar la conectividad, el control y la convergencia. Las plataformas IoT están en el centro de la revolución digital, brindando a los usuarios la flexibilidad y las herramientas necesarias para desarrollar funciones centradas en aplicaciones únicas para cada industria".

Un año más, Schneider Electric ha querido reconocer el trabajo de las sus partners que han destacado por su excelencia, en las siguientes categorías:

Best Distributor Spain 2022: TD Synnex

TD Synnex Best Premier Partner Spain 2022: Avenet IT

Avenet IT Best Elite Partner Spain 2022: Electroson

Electroson Best Services Partner Spain 2022: Econocom

Econocom Spain Ambassador Spain 2022: Software Greenhouse

Software Greenhouse Best eCommerce Spain 2022: PC Componentes

Estos reconocimientos no solo celebran y agradecen el éxito de los partners, sino que también evidencian el compromiso de Schneider Electric a la hora de fomentar una relación sólida y estrecha con sus colaboradores.

"Con un enfoque centrado en la digitalización y la sostenibilidad, en Schneider Electric buscamos impulsar la competitividad y el crecimiento de nuestro ecosistema y de todos nuestros clientes. Trabajar en estrecha colaboración con nuestros partners del Canal IT es fundamental para lograr estos objetivos y continuar liderando la transformación digital en el sector energético", asegura Víctor Gago, IT & ET Channel Sales Manager de Schneider Electric. "Con estos premios, queremos agradecer a todos nuestros partners del Canal IT por la dedicación, la profesionalidad y compromiso demostrado en el último año. Juntos, estamos redifiniendo los límites de la eficiencia energética".

Además, Schneider Electric ha aprovechado el foro para hacer entrega de los Sustainability Impact Awards a los partners del canal IT. Se trata de un galardón que pretende reconocer y apoyar a sus partners en su aportación a la sostenibilidad. Los premios cuentan con dos grandes categorías: "Impact My Company", para aquellas empresas que han demostrado su liderazgo en sostenibilidad a la hora de descarbonizar sus propias operaciones; e "Impact To My Customers", para los que han ayudado a sus clientes en su cambio hacia la descarbonización. Los ganadores de cada categoría han sido:

Impact to My Company: Powernet I, S.L. Con su metodología Powernet/IOTIQ, ha conseguido un ahorro del 25% de ahorro en el consumo energético de su oficina de Madrid, entre otros logros en sostenibilidad.

Powernet I, S.L. Con su metodología Powernet/IOTIQ, ha conseguido un ahorro del 25% de ahorro en el consumo energético de su oficina de Madrid, entre otros logros en sostenibilidad. Impact to My Costumers: AQUADS TECHNOLOGIES S.L., por ayudar a sus clientes analizando sus instalaciones y proponiendo acciones de mejora de las infraestructuras, orientadas a la reducción del consumo energético, la mejora de la eficiencia y el uso de energías renovables, así como el control y la gestión de los sistemas para una optimización del uso de los recursos.

El evento, contó con la ponencia de Joaquim Daura, Active Enegy Management Director, centrada en la sostenibilidad tanto de la propia Schneider Electrico como haciendo un llamamiento a todos los partners a descarbonizarse y ayudar a sus clientes en su camino hacia las emisiones cero: "El poder del ecosistema de IT partners y sus alianzas es innegable. Con el trabajo conjunto de los proveedores de tecnología que comparten una visión común de la sostenibilidad, las empresas pueden aprovechar los recursos colectivos del ecosistema para acelerar la transición ecológica y acelerar la co-innovación".

