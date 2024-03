Schneider Electric supera los objetivos de sostenibilidad para 2023 y mantiene su liderazgo en las calificaciones ESG

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado sus resultados de impacto en la sostenibilidad para 2023 como parte de sus resultados financieros de todo el año/COMUNICAE/

La puntuación del Schneider Sustainability Impact anual superó las expectativas, alcanzando un 6,13 sobre 10, y superando el objetivo de fin de año de 6 sobre 10. Schneider Electric también fue reconocida como una de las empresas con mejores resultados por las calificaciones independientes medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a lo largo del año.

Los buenos resultados de Schneider Electric en el que ha sido el año más caluroso jamás registrado ponen de relieve la importancia de la acción colectiva para descarbonizar las operaciones empresariales y las cadenas de valor para evitar los peores efectos del calentamiento global y acelerar la transición a un mundo más limpio y justo.

Después de tres años del programa Schneider Sustainability Impact (SSI), las soluciones de electrificación, digitalización y automatización de Schneider Electric siguen reduciendo las emisiones de carbono de los clientes, con 112 millones de toneladas ahorradas y evitadas solo en 2023. También se han logrado grandes avances en la transformación de la cadena de suministro de Schneider Electric. Las emisiones de carbono de los 1.000 principales proveedores de Schneider Electric se han reducido en un 27% -un progreso significativo en comparación con la reducción del 10% lograda en 2022- y el 21% de los partners más estratégicos de la cadena de suministro de la empresa han cumplido las normas de trabajo digno de Schneider Electric.

Gracias a los esfuerzos realizados en toda la empresa para actuar de forma responsable con los recursos, el 63% de los envases de los productos de Schneider Electric ya no contienen plástico de un solo uso y están fabricados con cartón reciclado. El compromiso a largo plazo de la empresa para cerrar la brecha de acceso a la energía también ha avanzado a buen ritmo, y 46,5 millones de personas ahora tienen acceso a electricidad limpia y fiable gracias a las iniciativas de Schneider Electric en todo el mundo, y más de 578.000 personas aprenden nuevas habilidades para hacer frente a las futuras necesidades energéticas de sus comunidades.

"El enfoque holístico de Schneider Electric hacia la sostenibilidad garantiza que las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza formen parte integral de nuestra estrategia y operaciones empresariales", ha declarado Agustín López Díaz, Chief Sustainability and Customer Satisfaction & Quality Officer de Schneider Electric. "Nos preocupamos profundamente por el impacto que tenemos en todo nuestro ecosistema y por el legado que dejamos tras nosotros. Es por eso que estamos decididos a acelerar nuestro programa de sostenibilidad en su penúltimo año y traer a todo el mundo para un impacto duradero y positivo".

En cuanto a la evaluación ESG externa, Schneider Electric ha mantenido su estatus de líder en sostenibilidad en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y en la Corporate Knights' list of Global 100 Most Sustainable Corporations in the World por decimotercer año consecutivo, y ha obtenido altas puntuaciones en Moody's Analytics, CDP y EcoVadis con una medalla de Platino.

Todos estos logros se integran con los planes de incentivos salariales a corto y largo plazo de la empresa, subrayando su compromiso con el rendimiento sostenible.

Más detalles sobre los resultados del SSI 2023 y otros highlights están disponibles en el full-year sustainability impact report:

