Schneider Electric vuelve a posicionarse en el TOP 5 del ranking de mejores empresas para trabajar en España, de Actualidad Económica

Los más de 4.500 profesionales de la compañía disfrutan de una amplia política de conciliación y flexibilidad laboral, que este año se ha ampliado ulteriormente con permisos que contemplan desde un duelo gestacional hasta cuidar a un familiar. Schneider Electric lleva varios años posicionándose en los rankings de las mejores empresas de España y del mundo por sus políticas de diversidad, inclusión y flexibilidad, por su gestión del talento y por su firme propósito social

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido reconocida un año más en el TOP 5 de mejores empresas para trabajar en España en 2023, en el prestigioso ranking anual de la revista Actualidad Económica. En concreto, la compañía se ha posicionado como la mejor empresa en el ámbito industrial y tecnológico. Y entre los motivos por los que la compañía ha obtenido dicho reconocimiento, destacan sus políticas de la flexibilidad y conciliación, que se han ampliado este año con más permisos parentales, con permisos de cuidado de familiar o conviviente y permisos por duelo, ampliando así los mínimos contemplados por Ley. De esta manera se convierte en la mejor empresa de ámbito industrial y tecnológico para trabajar en España.

"Creemos firmemente que las grandes personas son las que hacen grandes a las compañías. Queremos ser la empresa más sostenible, diversa e inclusiva, en la que las personas quieren trabajar porque se sienten respetadas por quiénes son. Queremos abrazar las diferentes necesidades de cada persona y ofrecer el entorno más respetuoso posible", asegura José Luis Cabezas, VP de RRHH Iberia de Schneider Electric. "Estamos muy agradecidos y satisfechos de que Actualidad Económica haya vuelto a reconocer nuestros esfuerzos en este sentido y nos haya vuelto a posicionar como una de las mejores empresas para trabajar en España".

Global Family Leave Policy 2.0

Recientemente, Schneider Electric ha mejorado significativamente sus políticas de personas con el programa Global Family Leave Policy 2.0. Entre las nuevas medidas, destaca un permiso parental primario extendido de hasta 20 semanas por familia para nacimiento, adopción, guarda o acogida de un nuevo hijo o menor, que mejora hasta en 4 semanas el periodo cubierto por las prestaciones de la Seguridad Social.

Además, reconociendo la importancia de la participación de ambos miembros de la familia en el cuidado de los hijos, Schneider Electric ha ampliado el permiso parental secundario a 4 semanas (anteriormente 2 semanas). Esto se aplica cuando ambos miembros de la familia trabajan en la Compañía y el otro miembro no está cubierto por ninguna prestación de la Seguridad Social.

Por otra parte, se ha ampliado el permiso de cuidado de familiar/conviviente, que ahora puede ser de 2 semanas (anteriormente 1 semana), permitiendo a las personas estar presentes para proporcionar apoyo en momentos críticos; y se contempla un permiso por duelo de hasta 1 semana, por pérdida de familiares de hasta segundo grado o por pérdida gestacional a partir de la semana 12 de embarazo, tanto para la/s madre/s como para el/los padre/s.

Activistas en sostenibilidad, diversidad e inclusión

La compañía sitúa en el centro de su estrategia los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y así lo atestiguan sus iniciativas. En 2005 fueron pioneros en tener una visión completa de su impacto en las personas con el barómetro de sostenibilidad de Schneider Electric, actualmente líder en el sector. En 15 años, la compañía a ahorrado a sus clientes más de 120 millones de toneladas de emisiones de CO2 y ha dado acceso la energía a unos 30 millones de personas más. La multinacional lleva 12 años consecutivos en el ranking Corporate Knights Global 100, siendo reconocida en 2021 como la empresa más sostenible del mundo.

Además de la Global Family Leave, Schneider Electric cuenta con numerosas iniciativas en material de inclusión e igualdad de género, con programas educativos para romper estereotipos, como el "We mean tech", para visibilizar la comunidad de mujeres en el entorno STEM, y "Let’s Go Engineering", cuyo objetivo es el de fomentar y despertar el interés por las carreras STEM desde las escuelas; así como presupuesto destinado a la corrección de la brecha salarial. En este sentido, en 2023, la compañía ha recibido el reconocimiento del Foro Económico Mundial "Lighthouse" en Diversidad, Equidad e Inclusión.

