Schréder recibe el nivel plata en el índice de sostenibilidad de EcoVadis

Schréder anuncia que ha recibido el nivel Plata, con una puntuación de 64 sobre 100 puntos, en el índice de sostenibilidad de EcoVadis, internacionalmente reconocido/COMUNICAE/

Schréder anuncia que ha recibido el nivel Plata, con una puntuación de 64 sobre 100 puntos, en el índice de sostenibilidad de EcoVadis, internacionalmente reconocido

EcoVadis evalúa cada año más de 85.000 organizaciones en más de 160 países y en más de 200 sectores. Basándose en 21 criterios, el índice evalúa el rendimiento de una empresa en cuatro categorías: medioambiente, derechos humanos, ética y contratación sostenible.

Después de obtener el nivel Bronce en 2020, Schréder ha demostrado su compromiso con una mejora sistemática de su rendimiento en sostenibilidad. Este logro se debe a un excelente trabajo de equipo en todos los países implicados en la evaluación, el lanzamiento del proyecto «Together for Our Future» y la publicación del primer Informe de sostenibilidad.

La sostenibilidad ha sido un tema central durante generaciones para los accionistas de la familia Schréder recogido como uno de los puntos fuertes dentro de la misión de la empresa. En 2019, se formalizó este compromiso realizando la primera evaluación de una estrategia de sostenibilidad cohesiva en toda la empresa, este proyecto se llamó "Juntos por el futuro" y se lanzó a principios de 2020. El proyecto se estructura en torno a tres ejes que abarcan los ODS, metas relevantes y prioritarias de la Agenda 2030.

“Este informe de Sostenibilidad supone un progreso en los objetivos internos en cuanto a impacto ambiental, uso de recursos, la diversidad y la participación de la comunidad”.

"En Schréder, centrarnos en la sostenibilidad supone un viaje continuo y emocionante. Nuestros esfuerzos se han intensificado y reforzado durante el pasado año con el lanzamiento de “Together for Our Future”, y todas las acciones encaminadas a la gente, al planeta y a las ciudades. Esta calificación Plata no hubiera sido posible sin los esfuerzos realizados día a día en busca de un mundo mejor, más seguro y más sostenible".

Acerca de Grupo Schréder

Schréder líder mundial en soluciones inteligentes en Iluminación exterior. La compañía fundada en 1907 está presente en más de 35 países (con alcance a más de 70 países) en los 5 continentes.

Para más información, visitarles en www.schreder.es o seguirles en Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube e Instagram.

Fuente Comunicae