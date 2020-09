El sector de la lavandería y tintorería online, uno de los que más crece con la vuelta al trabajo y el nuevo curso escolar

Washrocks, compañía de lavandería y tintorería a domicilio, revela un crecimiento del 98% de la demanda respecto al mes de abril, coincidiendo con la vuelta al trabajo/COMUNICAE/

Finaliza el mes de septiembre, marcado por la vuelta al cole y al trabajo. Este regreso supone el punto de inflexión en la posibilidad real de convivir con la COVID-19 y la eficacia de las medidas preventivas frente a la 2ª ola. Uno de los sectores testigo de esta vuelta a la actividad es el de los servicios online como lavanderías, desde el cual se observa el reflejo de la vuelta a la actividad en determinados sectores de nuestra economía. De este modo, Washrocks, compañía de lavandería y tintorería a domicilio, revela un crecimiento del 98% de la demanda respecto al mes de abril, coincidiendo con la vuelta al trabajo.

Los productos más demandados desde el fin del periodo vacacional, en comparativa con el inicio de la cuarentena muestra una clara tendencia en la demanda de la ropa profesional. Camisas, trajes y pantalones son los productos más demandados a día de hoy, con un aumento del 91%, 118% y 40% respectivamente respecto al mes de abril. A éstas les sigue la demanda de batas de trabajo, con un incremento del 29%. Del mismo modo, las blusas, los vestidos y los polos han aumentado en gran medida su demanda respecto a la cuarentena, con un incremento del 228%, 177% y 745% respectivamente en cada producto. Este crecimiento es reflejo de la vuelta al trabajo, en el que los ciudadanos están volviendo de forma paulatina a su actividad presencial. Esto, junto al estrés de la vuelta al cole, conlleva para muchos hogares el tener que delegar su colada a servicios de lavandería profesionales.

Demasiadas tareas domésticas

El teletrabajo, junto con tener a los más pequeños todo el día en casa, provocó que muchas familias no encontrasen tiempo para desempeñar muchas de las tareas domésticas debido a la sobrecarga de trabajo, sin embargo, la “nueva normalidad” con las incertidumbres todavía presentes, está haciendo que muchas familias todavía no tengan tiempo para compaginar todas las labores, ahora que el mantenimiento de la ropa diaria para ir al trabajo y al colegio es un deber. El estudio realizado por Washrocks ofrece datos sobre el día a día de los hogares españoles, como el hecho de que más del 73% considera hacer la colada (lavar, tender y recoger la ropa) y planchar como las tareas más costosas entre todas las necesarias para el mantenimiento del hogar. Por ello, más del 74% de los encuestados delegaría la limpieza y planchado de sus prendas a un servicio especializado por comodidad, así como casi un 22% por falta de tiempo.

En palabras de Sergio Ambrogio, CEO de Washrocks, “hemos podido observar claramente un incremento en cuanto a solicitudes de servicios de limpieza de la ropa de trabajo, así como las bolsas de colada familiares, de este modo somos testigos de una vuelta a la actividad tanto empresarial, como de los hogares españoles. Nuestra previsión de crecimiento en nuevos mercados pretende ofrecer servicio paralelamente a una mayor demanda potencial”.

El sector de las lavanderías está retomando su actividad con más trabajo que antes de la cuarentena, ya no solo por los pedidos individuales, si no por los pedidos empresariales, donde clientes que habían pausado su negocio, como son clientes de restauración, hoteles, centros de belleza, etc. se están reactivando y volviendo a la actividad. Desde Washrocks se confirman estos datos ya que su cartera de clientes activos ha pasado de un 6% en abril, a un 46% a inicios del mes de septiembre.

Dentro de esta perspectiva positiva, desde Washrocks el número de clientes absolutos que están haciendo pedidos a día de hoy en comparación con abril ha aumentado un 71%, y su facturación se ha visto incrementada en un 78%. La compañía se encuentra en plena expansión nacional. Desde este mismo mes de septiembre, han cerrado un acuerdo con un nuevo Partner para ofrecer los servicios de lavandería a domicilio en Málaga y, antes de finalizar 2020, estarán presentes en Córdoba y Alicante, sumándose a su oferta de Madrid, Barcelona, Zona Vallès, Zona Garraf, Valencia y Sevilla.

