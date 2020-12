El sector sanitario confía en Ionisis para cortar la cadena de contagios de los lugares más sensibles

Parte del sector sanitario ya se han sumado a la campaña #YoCortoLaCadena y ya utilizan la tecnología Ionisis para la desinfección y limpieza de sus instalaciones de cualquier virus y bacterias. Ya se han sumado la UCI del Hospital Universitario Puerta del Hierro de Madrid, Fundación Pública Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, ACEA (Corporación de Transporte Sanitario) o el Doctor Juan Ribas, Catedrático de Fisiología y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla/COMUNICAE/

Parte del sector sanitario ya se han sumado a la campaña #YoCortoLaCadena y ya utilizan la tecnología Ionisis para la desinfección y limpieza de sus instalaciones de cualquier virus y bacterias. Ya se han sumado la UCI del Hospital Universitario Puerta del Hierro de Madrid, Fundación Pública Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, ACEA (Corporación de Transporte Sanitario) o el Doctor Juan Ribas, Catedrático de Fisiología y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla

Para la empresa que distribuye el dispositivo ha sido muy importante contar con el respaldo de parte del sector sanitario español ya que esto, unido a los numerosos estudios, ensayos y certificado de que dispone el dispositivo hacen confirmar las numerosas características y la alta eficacia que produce en la eliminación de todos los virus envueltos y no envueltos y en la efectividad de eliminar el SARS CoV-2 (Covid-19) de cualquier superficie en solo 30 segundos.

Según sus palabras, “Estamos muy satisfechos que este dispositivo pueda ser efectivo en lugares tan sensibles como la UCIs de algunos hospitales y podamos ayudar a cortar la cadena y salvar vidas”.

Hay que destacar que la tecnología IONISIS, además de la certificación UNE-EN 14476 y de un estudio de eficacia específico en la eliminación del 99,99% del SARS-CoV-2 en 30 segundos. También ha obtenido el 99,99% de eficacia en la eliminación del virus de la gripe INFLUENZA H1N1, y en la eliminación de bacterias como Staphylococcus Aureus, Cándida Albicans, Escherichia Coli etc. Todos los estudios han sido realizados en un laboratorio de BIOSEGURIDAD de nivel 3. Itash Iclean con tecnología Ionisis también está notificado en el Ministerio de Sanidad (Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación), según el RD1054_2002 y el Art. 95 BPR.

La principal ventaja, es que, al ser un dispositivo tan rápido, cómodo y fácil de usar, además de ser utilizado para la limpieza e higienización hospitalaria, es una solución ideal para uso doméstico y comercial, ya que puede utilizarse sobre cualquier superficie tales como ropa, utensilios de cocina, interior de vehículos, juguetes de los niños, llaves, teléfonos móviles o mascarillas entre otros muchos. mascarillas entre otros muchos.

También es un producto totalmente inofensivo para las personas y mascotas, ya que no deja residuos químicos y no desprende ningún olor. Ha demostrado su seguridad e inocuidad en ojos, piel, y a nivel de no genotoxicidad.

El distribuidor también explica que se siente muy feliz en que el sector sanitario, además de utilizar la tecnología Ionisis, en la desinfección de lugares tan sensibles y críticos como las UCIs, también se hayan querido sumar a la reciente campaña #YoCortoLaCadena cuyo principal objetivo es concienciar y ayudar a toda la sociedad en la importancia de cortar la cadena y en la que también se han sumado miles de particulares, empresas, comercios e instituciones.

Se cree que, durante estas fiestas de Navidad, el dispositivo será uno de los regalos más demandados ya que es una forma de poder regalar seguridad y estar con los seres queridos de forma más segura.

El producto ya está disponible online en la web www.ionisis.com y está prevista su llegada a las principales tiendas españolas en breve. Además, los lectores de este artículo, se pueden beneficiar de un descuento adicional de 10€ sobre la promoción actual utilizando el código: YOCORTOLACADENA al adquirirlo en la web.

