El sector TIC en alerta y posición clave ante la posible desaceleración de la economía española, según VASS

Aunque las empresas de consultoría informática se muestran optimistas en cuanto a la creación de empleo e incremento de facturación en los próximos tres meses, los indicadores de TIC Monitor advierten de un empeoramiento con respecto a la tendencia ascendente de las últimas entregas. En un contexto de incertidumbre y de cierta ralentización económica, el informe elaborado por VASS y CEPREDE refleja el delicado momento de uno de los sectores empresariales más dinámicos de la economía española

El sector TIC se encuentra en una coyuntura clave ante la posible desaceleración de la economía española. Y es que, si bien en los últimos meses ha mostrado una clara tendencia al alza en cuanto a expectativas de empleo y negocio, este mes de noviembre se resiente y empieza a dar signos de ralentización.

Así lo refleja la nueva entrega del barómetro mensual TIC Monitor que elaboran conjuntamente la empresa especialista en soluciones digitales VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE. Según este informe, el indicador que sufre la caída más considerable es el que mide el crecimiento interanual de la facturación de las empresas del sector TIC, que en noviembre se sitúa en un +0,1%, la cifra más baja desde abril de 2017.

Para Antonio Rueda, director de VASS Research, responsable del barómetro y profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la UAM, esta es una señal de alerta pese a que, en términos desestacionalizados, la tendencia del sector TIC durante el último año sigue superando el desempeño del sector servicios en su conjunto. "En los últimos 12 meses, el empleo del sector servicios TIC creció un +4,6%, un ritmo que triplica al que exhibió el sector servicios en España. Sin embargo, desde abril de 2017 no caía tanto la evolución de la actividad, por lo que veremos si las siguientes ediciones de TIC Monitor consolidan o corrigen esta tendencia", explica.

En cuanto a las expectativas de creación de puestos de trabajo, TIC Monitor de noviembre marca una puntuación de +19,2 puntos (en una escala de +/-100), lo que significa que el 59,6% de las empresas españolas espera crear empleo neto a corto plazo, frente al 40,4% que piensa que se destruirá.

Ante ello, Rueda recuerda que, si bien se trata de un descenso de las buenas perspectivas que se tenían en el mes de octubre (entonces casi el 65% esperaba hacer contrataciones en el siguiente trimestre), lo cierto es que las TIC españolas son más optimistas en este ámbito que el promedio europeo, por lo que "nos encontramos ante un sector con capacidad de futuro y que mantiene una demanda sostenida de profesionales cualificados, es decir, una buena opción para el desarrollo profesional de nuestros jóvenes".

También ganan en optimismo (el doble, concretamente) las empresas TIC españolas a las europeas en lo que a expectativas de actividad a tres meses vista se refiere. Y es que, según esta nueva entrega de TIC Monitor, casi tres cuartas partes de las empresas del sector (un 73,5%) espera un aumento de la cifra de negocio a corto plazo, frente al 26,6% que percibe un empeoramiento, lo que supone un registro positivo neto de +46,9 puntos (en una escala de -/+100).

Pese a ello, se trata de una cifra casi 10 puntos menor que en octubre (cuando la tasa neta fue de +57,1), por lo que, según el profesor Rueda, hay que estar alerta "en un contexto en el que la facturación por empleado no hace más que caer: en el último año, del +2% a apenas un +0,1%". "El sector depende del dinamismo del resto de la economía y la incertidumbre no es buena compañera de viaje. Siendo, por tanto, positiva la visión de los empresarios tanto en actividad como en empleo, lo que no puede negarse es que todos los indicadores de TIC Monitor descienden respecto a la anterior entrega", concluye.

Fuente Comunicae