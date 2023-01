La Senda del Oso en Asturias, un dia de aventura en familia

A menudo, resulta complicado encontrar actividades para disfrutar del tiempo libre con la familia. Una de las opciones más recomendables es hacerlo en plena naturaleza. Además de descubrir paisajes asombrosos, también podemos disfrutar del aire y descansar. Nada como una buena dosis de aire libre para recuperar energía, al mismo tiempo que se descargan tensiones y se olvida el estrés.

Y una de las opciones más interesantes, divertidas y satisfactorias es realizar la senda del oso en Asturias. Se trata de una actividad apta para todas las edades en la que descubrir paisajes inimaginables. Está situada en una de las vías verdes más bonitas de toda España y la mejor manera de recorrerla es en bici. ¿Quieres conocer más?

¿Qué es la Senda del Oso?

La Senda del Oso es una antigua vía de un tren minero que se ha convertido en una de las vías verdes más conocidas y transitadas de toda España. Y no es de extrañar, ya que los paisajes que la protegen cuentan con una belleza muy especial. De ahí que tanto los visitantes como los mismos asturianos no dejen pasar por alto esta actividad que aporta importantes beneficios, tanto a nivel de salud como de diversión.

La ruta está indicada para todo tipo de personas, edades y condiciones. Es perfecta para disfrutarla en grupo, con amigos o con la familia, e incluso con la mascota, que también sabrá sacarle el mejor partido a una aventura tan especial.

¿Cómo hacer la Senda del Oso?

Aunque se puede hacer a pie, ya que el terreno no presenta complicaciones, nuestra recomendación es recorrerla en bicicleta. Pero no es necesario que la lleves desde casa, puesto que al inicio de la ruta se dispone de un servicio de alquiler de bicicletas ajustadas a todas las condiciones y edades. Incluso puedes encontrar sillas para bebés y carritos para niños o mascotas. Tienes a tu disposición todas las opciones para no perderte una excursión llena de buenas emociones.

La Senda del Oso con niños, toda una aventura

Gracias a la sencillez y facilidades que ofrece esta excursión, es la más indicada para realizarla con los niños. Además de disfrutar del aire libre, y de una actividad totalmente sana y natural, también les estaremos enseñando la importancia de cuidar el medioambiente, ya que disfrutaremos de él de una manera lúdica, pero también respetuosa.

Son dos las rutas que están disponibles dentro de la excursión. Aunque cualquiera de las dos puede ser realizada en familia, si los niños son más pequeños, quizás es conveniente elegir la número 1. Son menos kilómetros y requiere menos esfuerzo. Estas son las dos rutas que se pueden realizar:

Ruta 1: Entrango-Buyera . Entre estas dos poblaciones, pasamos por Proaza, la única en la que puedes encontrar cafeterías o restaurantes. Dura unas 2 horas y media y el recorrido total es de 18 kilómetros.

. Entre estas dos poblaciones, pasamos por Proaza, la única en la que puedes encontrar cafeterías o restaurantes. Dura unas 2 horas y media y el recorrido total es de 18 kilómetros. Ruta 2: Entrago-Valdemurio-Buyera. En total son 28 kilómetros y tardamos alrededor de 3 horas y media. También se pasa por Proaza. La diferencia está en la visita al embalse de Valdemurio, tras subir una cuesta de 5 kilómetros.

La mejor época para realizar la Senda del Oso es entre junio y septiembre, así evitarás las lluvias y el mal tiempo. No olvides llevar protector solar, bebida y algún alimento para tomar en el camino. A lo largo de la senda, vais a encontrar zonas especiales para pícnic, así que si llevas la comida, mucho mejor.

No lo pienses más. Si estás pensando en hacer una escapada, salir a disfrutar del aire libre o divertirte con la familia de una manera especial, esta es tu opción estrella. ¿Te animas?