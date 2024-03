SENTIR: el primer teaser del innovador documental basado en la obra del pintor Joaquín Sorolla

Los creadores de SENTIR presentan el primer vídeo del ambicioso proyecto basado en la obra del pintor Joaquín Sorolla, que combinará pintura, animación, IA e investigación cognitiva/COMUNICAE/

Los creadores de SENTIR presentan el primer vídeo del ambicioso proyecto basado en la obra del pintor Joaquín Sorolla, que combinará pintura, animación, IA e investigación cognitiva

SENTIR es un documental experimental que explora las emociones evocadas por las pinturas del impresionista español Joaquín Sorolla, la sinergia del arte y la tecnología moderna.

En septiembre de 2023, el director de la película, Sergii Chebotarenko, compartió el concepto del proyecto con la Fundación Museo Sorolla, tras lo cual se le concedieron los derechos para utilizar las pinturas marinas de Joaquín Sorolla para el documental. En su obra, el autor busca una respuesta a la pregunta de por qué la época marítima del gran artista español tiene tanta influencia, y por qué motivo, más de 100 años después, el espectador sigue sobrecogiéndose ante su obra.

El cineasta no solo quiere sumergir al espectador en una experiencia audiovisual única, sino también ayudar a entender por qué las pinturas de Joaquín Sorolla evocan sensaciones especiales que son tan difíciles de poner en palabras. Para ello, el director recurre a la investigación cognitiva moderna, gracias a la cual es posible explicar cómo el color, la luz, las formas, los sonidos y los movimientos afectan a las sensaciones humanas.

Viajando a través de las pinturas de Joaquín Sorolla, el espectador entenderá cómo la luz y el color afectan a las sensaciones, cómo se experimentan ciertas emociones y sentimientos. Los historiadores del arte entrevistados hablarán sobre el período marítimo, por qué Sorolla eligió este formato de pintura para sí mismo, en lugar del maximalismo épico.

"Cuando vi por primera vez los cuadros de Joaquín Sorolla, me quedé asombrado y no pude apartar los ojos de ellos. Así comenzó mi investigación en esta gran aventura. Visitando galerías y museos de toda España, incluida la casa de Joaquín Sorolla en Madrid, me enamoré de su arte y me inspiró inmensamente su biografía, y especialmente su período formativo. Después de las primeras pruebas del video, me puse a pensar cómo potenciar las sensaciones y llegué a la conclusión de que la música clásica de compositores españoles como Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Alicia de la Rocha, etc., complementaría el documental y la haría más auténtica. Me alegré muchísimo cuando, junto con músicos talentosos, empezamos a grabar instrumentos en vivo, la imagen parecía volverse afín a la música y se convirtió en una", señala el director Sergii Chebotarenko.

SENTIR puede convertirse en un verdadero experimento cinematográfico en la intersección de las artes visuales, la música, la animación, la filosofía, la tecnología y la ciencia. Este innovador proyecto será igualmente interesante para el público más amplio: tanto los conocedores del arte, que podrán contemplar los famosísimos lienzos desde una nueva perspectiva, como el público general, para quienes la pintura se volverá más accesible y comprensible gracias a una nueva forma de contemplar los contenidos.

El equipo se encuentra ahora en la etapa de producción de la película, los especialistas están trabajando en la implementación de la animación, los músicos en el arreglo y el director se está comunicando con expertos en el campo de la historia del arte y las ciencias cognitivas, a la par de estudiar la distribución de la futura cinta.

Sergii Chebotarenko es un director y productor ucraniano. Como director de publicidad comercial, Sergii ha trabajado con marcas globales como Porsche, Subaru, Volkswagen, Motorola y Lenovo. En 2021, Sergii debutó en un largometraje con el drama biográfico Pulse sobre la campeona ucraniana en el atletismo paralímpico. La película recibió grandes elogios del público y la crítica internacional en diversos festivales como en el Flathead Lake International Cinemafest 2021 (EE.UU.), la película fue nominada para "Mejor Película" y "Mejor Director", y en el Festival Internacional de Cine de Richmond (EE.UU.) la película ganó en la nominación "Mejor Película".

La segunda cinta del director fue "Testimonial", un documental basado en la experiencia personal de once mujeres ucranianas que se vieron obligadas a huir de su país por el comienzo del conflicto armado con Rusia. La película se centra en el fenómeno de la guerra y cómo cambia las vidas de los refugiados. Las historias personales reflejan un momento decisivo en el que la vida, tal y como la conocen las personas, cambia para siempre de forma incierta.

SENTIR es el tercer filme del director, que continuará la tendencia del pintor al explorar los sentimientos humanos profundos y la experiencia existencial que le sucede al espectador en el momento del contacto con el gran arte.

Para mayor información sobre las novedades del proyecto, puede visitarse la página oficial de Instagram: https://www.instagram.com/sentiresto/

Fuente Comunicae