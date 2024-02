Sevilla espera la culminación de la ampliación del tranvía hasta Nervión a principios de 2024

Cubas Giralda se hace eco de la información lanzada por 20 Minutos sobre las obras de ampliación del tranvía de Sevilla/COMUNICAE/

Cubas Giralda, una empresa de contenedores en Sevilla para escombros de obras y con algunos presupuestos y el precio de un contenedor de escombros, se hace eco de la información lanzada por el diario 20 Minutos sobre la culminación de las obras de ampliación del tranvía sevillano hasta el barrio de Nervión. Con esta ampliación, se conectaría dicho barrio con el centro de Sevilla, llegando hasta la Plaza Nueva.

En una reciente declaración, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, confirmó que la obra de ampliación del tranvía desde San Bernardo hasta el centro comercial de Nervión estará completamente finalizada en el primer trimestre de 2024. Esta ampliación, que abarca tanto el tramo de San Francisco Javier como el de Luis de Morales, ha sido objeto de atención en la ciudad, ya que busca mejorar la conectividad y la movilidad en la zona.

La fase de pruebas del tranvía comenzó en diciembre, marcando un hito importante en el proyecto. No obstante, la fecha precisa de la puesta en funcionamiento dependerá de la recepción de los nuevos vagones de tren, cuya llegada aún no se ha dado y el Consistorio está a la espera. La intención es ofrecer un servicio de calidad desde el primer día, lo que justifica la espera de los nuevos trenes para no tener grandes esperas.

La ampliación del tranvía, que se inició en marzo de 2022, comprende un tramo de 1,4 kilómetros con tres nuevas paradas: San Francisco Javier, Eduardo Dato y Luis de Morales, esta última provisional hasta la construcción de la definitiva en Kansas City. La inversión total en esta fase del proyecto asciende a 23.797.898 euros, abarcando obras civiles, instalaciones y equipamiento de paradas.

A pesar de los avances, aún quedan obras pendientes en el corredor verde entre San Francisco Javier y Luis de Morales, ejecutado por Emasesa. Este aspecto podría influir en la fecha exacta de la puesta en marcha del tranvía.

Además de los avances en el transporte público, el alcalde de Sevilla espera respuestas del Ministro de Transportes sobre las infraestructuras pendientes en la ciudad. Entre estas, destaca el cierre de la SE-40, la mejora del servicio de Cercanías y la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto.

En cuanto a otras preocupaciones ciudadanas, como la Ronda Urbana Norte, el alcalde ha asegurado que se aborda en conjunto con la Junta de Andalucía, coincidiendo con las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro.

Fuente Comunicae