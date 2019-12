Sociedad, cuando lo importante es el resultado logrado en conjunto

Los acontecimientos sucedidos a lo largo del 2019 han dejado patente la preocupación de la sociedad por el medio ambiente, por poner freno a una situación que empeora constantemente el lugar en el que viven, además de humanos, infinidad de seres vivos que sufren las consecuencias del comportamiento de aquellos seres que en su día se impusieron y decidieron tomar el mando.

Pese a que los datos indican que el número de nacimientos en España en el último año ha sido el menor de los últimos veinte años, lo cierto es que hace ya algún tiempo que se encendieron las alarmas respecto a la producción mundial de alimentos, ya que no pocos expertos aseguran que llegará un momento en el que la producción mundial no será suficiente para abastecer a todos los habitantes del planeta. No obstante, cabe comentar, que la enorme evolución industrial llevada a cabo en las últimas décadas ha motivado el desarrollo de infinidad de tecnologías que permiten, por ejemplo, el paletizado de botes, logrando de esta manera una producción muy por encima a la que se conseguía antiguamente y permitiendo dar respuesta a la fuerte demanda de la actualidad.

Pero claro, en el paletizado de botes, como su propio nombre indica, se emplean botes de distintos materiales y tamaños para albergar los productos que se comercializan, algo que evidentemente creará una enorme cantidad de residuos sólidos urbanos. Afortunadamente, y según los datos publicados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España ocupa el sexto puesto en el ranking europeo de reciclaje de envases.

Los últimos datos disponibles hasta la fecha, correspondientes al año 2018, indican que se depositaron un total de 1.453.123 toneladas de envases plástico, metal, papel, cartón y briks. De los datos también se puede extraer los porcentajes de reciclado de envases por materiales, que son los siguientes: el 75,8% de los envases de plástico, el 85,4% de los envases metálicos y el 80% de los envases de papel y cartón.

Lo cierto es que se espera que los datos correspondientes al ejercicio de 2019 sean superiores en lo que a cifras de reciclaje se refiere, máxime si se tiene en cuenta que el mensaje de Greta Thunberg parece haber calado hondo entre la población.

Puede que todavía existan reticentes, pero lo cierto es que, uno a uno, todos suman y la suma es lo que cuenta.