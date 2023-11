El software de mejora continua más completo del mercado crece aún más

El SFM Board es la mejor herramienta para conseguir la información que se necesita de las personas indicadas justo cuando se necesite/COMUNICAE/

El software de mejora continua más completo, el mlean® Production System (mPS), añade nuevas funcionalidades para facilitar la digitalización de la gestión del taller.

El último módulo en añadirse al mPS se llama SFM Board (Shop Floor Management Board), y centraliza toda la información recogida en las reuniones diarias del taller, dando una visibilidad y control completos sobre todos los procesos internos de la fábrica desde una sola pantalla.

Llevar una fábrica de manera eficiente no es fácil, y muchos empresarios utilizan sistemas que no se integran bien o que no están adecuados a las necesidades de su fábrica. El mlean® Production System (mPS) centraliza todos los procesos y te da todas las herramientas que necesitas para gestionar la fábrica de la manera más eficiente posible, conectando a todos los empleados desde el taller hasta la oficina, y con la mejora continua al frente de todos sus módulos.

El SFM Board es la mejor herramienta para conseguir la información que se necesita de las personas indicadas justo cuando se necesite, y, al igual que el resto de módulos del mPS, se integra fácilmente con otros sistemas. El SFM Board está disponible en versión web y móvil para que todos los empleados puedan estar conectados estén donde estén.

Este es un punto crucial para la compañía, ya que según Roberto Delgado Marcos, CEO de mlean, "implementar mejora continua en una fábrica no es fácil, y conectar a todo el mundo desde el taller hasta las oficinas es crucial para asegurarnos de que la información correcta está llegando a las personas indicadas. Sólo entonces se puede empezar a hablar de una mejora continua eficiente y sostenible en las fábricas".

Sobre mlean®

mlean es una compañía española con sus oficinas centrales en Valladolid. Su andadura en el mundo del software para la mejora continua empezó en el 2014, y desde entonces mlean ha desplegado su sistema en más de 400 fábricas repartidas por más de 30 países. También ha adaptado su sistema a más de 15 idiomas, y ha ayudado a grandes marcas como Coca-Cola y Renault a optimizar sus procesos industriales.

Si se quiere saber más sobre mlean, se puede visitar su página web en www.mlean.com

