La solución de Mobenka para las taquillas de vestuarios de piscinas

Las taquillas de melamina son la mejor opción en cuanto a taquillas para los vestuarios de piscinas. Sin embargo, no todos los muebles son aptos para espacios húmedos, y por ello hay que adaptarlos a las necesidades que pide el entorno y el cliente. En este caso, las taquillas de melamina se han adaptado a la humedad a partir de una lámina de melamina hidrófuga

En Mobenka cuentan con un amplio catálogo de taquillas para todo tipo de espacios. Entre los modelos más destacados se encuentran las taquillas de melamina junto con las metálicas.

Las taquillas metálicas, incluso las taquillas de acero inoxidable no se recomiendan para espacios húmedos. Este tipo de taquillas se pueden estropear por una alta exposición a la humedad. Por lo que el ambiente de la habitación y el vestuario es muy importante a tener en cuenta.



Los vestuarios situados cerca de piscinas, saunas o spas, deberán de tener instaladas taquillas de melamina hidrófugas que no sufran ningún deterioro ante este tipo de situaciones. No solamente es necesario que la melamina sea hidrófuga, sino que también debe ser todo el mueble desde la parte más exterior, al interior y pasando por los pequeños anclajes y tornillos con los que se encuentran unidas las diferentes piezas de la taquilla.



Las puertas de las taquillas se encuentran recubiertas con un panel fenólico, un material que brinda una gran protección frente a la humedad. Es un material muy utilizado en muebles de baños y cocinas por su alta resistencia al agua y su sencillo mantenimiento.

Los materiales de fijación y de unión como son las bisagras o tornillos, están totalmente cubiertos. Mobenka ha fabricado taquillas que cuyas bisagras se encuentran totalmente camufladas para evitar que la humedad se fije en los elementos metálicos y oxide y estropee la taquilla.



Otra de las características que hay que tener en cuenta es la durabilidad de los materiales. El panel fenólico es uno de los más resistentes incluso al fuego, no llegando a ser ignífugo, pero manteniendo una buena resistencia a la tracción y conducción térmica.



Es muy importante que las taquillas dispongan de ranuras de ventilación ya que estas son esenciales para evitar que la humedad y los olores se fijen en el interior. Cuando se trata de seguridad, las taquillas deben de contar con el mejor sistema de cierre. Los usuarios podrán guardar sus pertenencias en el interior de la taquilla sin preocuparse de que nadie más tenga acceso a ella. Podrán confiar en la seguridad de cada cerradura. Existen diferentes tipos de cerradura, las más habituales suelen ser las de llave que pueden funcionar con una tarjeta o con monedas. Aunque también existen modelos muy modernos mediante cierre por código y con cerradura electrónica.

La organización de la taquilla interior dependerá principalmente del modelo. En su interior se pueden encontrar desde barras para colgar la ropa hasta bandejas para colocar bolsas o zapatos.



Aunque es más habitual encontrar las taquillas en el interior de vestuarios de centros deportivos, también pueden verse en zonas de exterior cerca de piscinas. Pueden colocarse en cualquier lugar sin preocuparse de que se estropeen por el tiempo.

Mobenka pone a disposición de todo el mundo un amplio catálogo de taquillas para todos los espacios que podrá personalizar atendiendo a las necesidades de cada cliente. Las taquillas de melamina hidrófuga son una opción interesante a tener en cuenta en los espacios húmedos de vestuarios de piscinas.

