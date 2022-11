La solución a tus problemas de espacio es una mesa extensible

La mesa de comedor es uno de los elementos clave en cualquier vivienda. Se trata del lugar donde nos reunimos con nuestra familia y donde sentamos a nuestros invitados para esas impagables sesiones de buena comida y mejor conversación.

No obstante, muchas veces, los metros cuadrados de nuestro hogar no son tan favorables a las reuniones sociales como lo es nuestro carácter. Si ese es tu caso, y colocar una mesa grande con las sillas correspondientes podría convertir tu casa en un espacio incómodo (cuando no impracticable) en el día a día, te recomendamos que pruebes con una Mesa extensible. En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre ellas. ¡Sigue leyendo!

Mesas extensibles: funcionalidad cargada de estilo

La idea es sencilla (pero excelente): las mesas extensibles son muebles versátiles cuya estructura les permite expandirse cuando resulta necesario, mientras que el resto del tiempo pueden permanecer recogidas, favoreciendo la libre circulación de mascotas, adultos y niños. La salvación para las viviendas pequeñas.

Los 5 diseños más demandados

Y, además, sin renunciar al estilo. ¿Quién dijo que una mesa extensible está reñida con un diseño atractivo? Hay modelos preciosos y muy modernos, de diferentes formas, tamaños y materiales, para encajar a la perfección con tu decoración, tus gustos y el plano de tu casa. Aquí te dejamos las opciones más populares:

Minimalistas. De líneas puras, son mesas pensadas para ocupar poco espacio visual, por lo que utilizan materiales ligeros, como el vidrio. Modernas y contemporáneas. Con tonos de tendencia, piezas superpuestas o patas originales para los hogares más vanguardistas. De estilo nórdico. Estas mesas, que combinan la madera y los acabados en blanco, son una alternativa muy resistente para el uso diario. Diseño industrial. Aquí, la estructura sólida de metal o acero se combina con tableros de madera en distintos acabados. Piezas clásicas. Para los gustos más tradicionales, las mesas clásicas, rectangulares y en maderas nobles, aportarán ese toque elegante.

Consejos para elegir la mesa extensible perfecta

Lo más importante a la hora de comprar una mesa extensible es que te asegures de tener claro cómo va a encajar en tu hogar. Estas son las cosas que debes tener en cuenta:

No exageres con el tamaño. ¿Cuántas plazas puedes permitirte sin que la mesa resulte incómoda? Mide bien el máximo al que puedes llegar y no olvides que, cuando la mesa esté extendida, se necesita espacio extra alrededor para entrar y salir de los asientos.

¿Cuántas plazas puedes permitirte sin que la mesa resulte incómoda? Mide bien el máximo al que puedes llegar y no olvides que, cuando la mesa esté extendida, se necesita espacio extra alrededor para entrar y salir de los asientos. Elige un material duradero, que resista el paso de los años.

que resista el paso de los años. Procura que la mesa no desentone con el resto de tus muebles. Busca un estilo, una combinación de colores y un diseño que cree un entorno cohesionado en el que resulte agradable estar.

Busca un estilo, una combinación de colores y un diseño que cree un entorno cohesionado en el que resulte agradable estar. Escoge la forma que mejor se adapte a tu casa.

Si perteneces a aquellos a los que les gusta organizar cenas y comidas para grupos grandes, o te toca ser anfitrión cuando llegan los cumpleaños o la Navidad, una mesa extensible es una fantástica elección. Una vez que inviertas en una, no querrás volver atrás.