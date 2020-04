Soluciones creativas para la búsqueda de colegio en época de Covid-19

Visitas virtuales personalizadas para mostrar mucho más que las instalaciones del colegio. Los responsables de Lighthouse American School, han puesto en marcha sus Tours Virtuales personalizados, con conexiones en directo, en las que el equipo directivo del centro acompaña a padres y tutores de futuros alumnos en su recorrido virtual por el colegio/COMUNICAE/

Visitas virtuales personalizadas para mostrar mucho más que las instalaciones del colegio. Los responsables de Lighthouse American School, han puesto en marcha sus Tours Virtuales personalizados, con conexiones en directo, en las que el equipo directivo del centro acompaña a padres y tutores de futuros alumnos en su recorrido virtual por el colegio

Los plazos para solicitar plaza en los centros escolares se han visto ampliados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, las medidas de confinamiento y aislamiento social impuestas por el ejecutivo.

Ante una situación sin precedentes, las familias demandan nuevas fórmulas que les permitan evaluar la idoneidad del colegio para sus hijos. Para facilitar esta labor, los colegios están implementado nuevas fórmulas para acercar sus propuestas a los padres de sus futuros alumnos. Propuestas que van desde las visitas virtuales hasta el desarrollo de páginas web más completas, en las que, a modo de escaparate, los centros educativos muestran sus proyectos.

Los responsables de Lighthouse American School, colegio americano con sede en Madrid, han elaborado un completo tour virtual en el que, además de incluir imágenes de las instalaciones del colegio y recursos audiovisuales sobre el desempeño de diferentes clases, proporciona un recorrido personalizado, más allá de las aulas y los distintos espacios que conforman el colegio.

El equipo directivo acompaña a los padres en cada visita para responder a todas las dudas y sugerencias que puedan surgir durante el recorrido. Irene Márquez, directora de Lighthouse American School, asegura que “en un momento en el que el distanciamiento y la seguridad marcan la pauta, queríamos facilitar una decisión que creemos que es crucial para los padres, como es la educación de sus hijos. Por eso, hemos puesto a su disposición todas las herramientas tecnológicas que teníamos a nuestro alcance para acercarles el colegio y que puedan evaluar, desde la cercanía y la información transparente, nuestra propuesta pedagógica”.

Atender de manera personalizada la diversidad educativa de cada alumno es una de las pautas de este centro cuya ratio es de 10 a 12 alumnos por profesor. Una personalización que arranca desde el mismo momento en el que surge el interés de los padres por conocer de cerca el colegio de sus hijos. Así, aprovechando el potencial que ofrecen, hoy por hoy, las nuevas tecnologías, Lighthouse American School ha diseñado una nueva fórmula para acercar su propuesta a nuevos alumnos.

La base de todo insiste Irene Márquez, es la comunicación basada en la transparencia, en la cercanía y en la accesibilidad. “Apostamos por estar cerca de nuestros alumnos, pero, por supuesto, también de sus padres y familias. Por eso, hemos inventado estas visitas virtuales personalizadas en las que les acompañamos a través de videoconferencias para recorrer juntos los diferentes espacios que conforman el centro escolar. Pero, sobre todo, para explicarles, aunque sea desde la distancia, cuáles son nuestros principios, nuestro método pedagógico, los diferentes servicios que prestamos y, las ratios de niños por profesor y aula”.

Todo esto queda completado con la iniciativa “Meet your teacher”, con la que los alumnos y padres que realizan la prematrícula, pueden conocer a los profesores de sus hijos por teleconferencia.

Sobre Lighthouse American School

Lighthouse American School es un colegio americano perteneciente a la liga NEASC (New England Association of Schools and Colleges) situado en el barrio de Valdemarín (Aravaca, Madrid). Se trata de una iniciativa privada de línea 1 basada en un proyecto educativo que se resume en “Creative minds for tomorrow”: un conjunto de metodologías diseñadas para ofrecer un nuevo tipo de aprendizaje que busca fomentar la curiosidad y la automotivación. El colegio ofrece a sus alumnos una educación en inglés impartida por profesores norteamericanos y un programa formativo basado en la innovación y la excelencia personalizada que educa con la mirada puesta en el futuro. Dicha metodología ofrece una educación personalizada gracias a las clases pequeñas (1 profesor cada 10-12 alumnos).

Fuente Comunicae