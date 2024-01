Sontara® anuncia colaboración con Tzuriel para fortalecer su presencia en América Latina

Glatfelter Corporation (NYSE: GLT), proveedor líder mundial de materiales de ingeniería, se complace en anunciar su asociación con Tzuriel, un destacado importador y exportador de productos especializados con sede en Pinhais, Brasil. Esta colaboración marca un paso significativo para la expansión de la marca Sontara® en América Latina/COMUNICAE/

Glatfelter Corporation (NYSE: GLT), proveedor líder mundial de materiales de ingeniería, se complace en anunciar su asociación con Tzuriel, un destacado importador y exportador de productos especializados con sede en Pinhais, Brasil. Esta colaboración marca un paso significativo para la expansión de la marca Sontara® en América Latina

Tzuriel, conocido por su amplia experiencia y conocimientos técnicos en varios mercados especializados, apoyará las ventas y distribución de Sontara® en Sudamérica. La asociación incluye la distribución de materiales de Sontara® en toda la región, a través de la establecida red de Tzuriel y sus capacidades logísticas.

Cabe remarcar de esta colaboración el compromiso de Tzuriel de ofrecer un servicio al cliente excepcional, en portugués, español e inglés. Esta orientación al cliente garantiza que los clientes de Sontara® en América Latina reciban una asistencia eficaz y personalizada.

"La larga experiencia de Tzuriel está estrechamente ligado a nuestro compromiso con la innovación y la excelencia", dice Patricia Sargeant, vicepresidenta mundial de Ventas y Servicio de Atención al Cliente de Glatfelter. "Esta colaboración refleja la dedicación de Glatfelter para fomentar el crecimiento y las formas de añadir valor para nuestros clientes a nivel mundial. Estamos encantados de trabajar con Tzuriel para ofrecer productos de calidad y un excelente servicio en América Latina que está asociado con las marcas Glatfelter y Sontara®".

"Crear una relación comercial sólida es clave para una asociación exitosa que generará resultados beneficiosos para ambas empresas", Brayan Udo Zwiener, Director de Ventas en América Latina de Tzuriel. "Estamos decididos a brindar el tiempo y la atención necesarios para entender las necesidades de Sontara® y ofrecer un excelente servicio y asistencia".

Advertencia con respecto a las declaraciones con vistas al futuro

Cualquier declaración incluida en este comunicado de prensa que se refiera a asuntos financieros y comerciales futuros son "declaraciones con vistas al futuro" dentro del significado de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. La Empresa utiliza palabras como "anticipa", "cree", "espera", "futuro", "pretende", "planea", "objetivos" y expresiones similares para identificar declaraciones con vistas al futuro. Dichas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la Empresa y están sujetas a numerosos riesgos, incertidumbres y otros factores impredecibles o incontrolables que podrían hacer que los resultados futuros difieran materialmente de los expresados en las declaraciones con vistas al futuro. Los riesgos, incertidumbres y otros factores impredecibles o incontrolables se describen en las presentaciones de la Empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("SEC") en la sección de Factores de Riesgo y bajo el título "Declaraciones con vistas al futuro" en el informe anual más reciente presentado por la Empresa en From 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, que están disponibles en la página web de la SEC www.sec.gov. En vista de estos riesgos, incertidumbres y otros factores, es posible que los asuntos discutidos en este comunicado de prensa no ocurran y se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones con vistas al futuro. Las declaraciones con vistas al futuro se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y la Empresa no asume ninguna obligación, ni tiene la intención, de actualizar estas declaraciones con vistas al futuro para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después de la fecha de este comunicado de prensa.

Acerca de Glatfelter

Glatfelter es un proveedor líder mundial de materiales de ingeniería con un fuerte enfoque en la innovación y la sostenibilidad. Fabrica tejidos no tejidos de alta calidad, innovadores y personalizables que se pueden encontrar en multitud productos que mejoran la vida cotidiana. Estos incluyen productos de higiene y cuidado personal, filtros para alimentos y bebidas, productos de limpieza, protección personal, dispositivos médicos, productos de embalaje, así como mejoras para el hogar y aplicaciones industriales. Con sede en Charlotte, Carolina del Norte, los ingresos de la empresa en 2022 fueron de 1.500 millones de dólares. A 30 de septiembre de 2023, contaba con aproximadamente 2.980 empleados en todo el mundo. Glatfelter utiliza varias tecnologías de producción que incluyen airlaid, wetlaid y spunlace con 15 fábricas ubicadas en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, España y Filipinas. La empresa cuenta con oficinas comerciales en los principales mercados, atendiendo a clientes bajo las marcas Glatfelter y Sontara®. Más información sobre Glatfelter en www.glatfelter.com.

