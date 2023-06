Los Spain Ecommerce Awards inaugurarán la V edición del CX & E-commerce Technologies Summit

El jurado elegirá cinco de las 25 candidatas que se postulan a las diferentes categorías que conforman este año los galardones. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 27 de junio a partir de las 9:30 de la mano de Marisol Menéndez, CEO y Fundadora de Bilakatu y líder en Women in Tech Spain/COMUNICAE/

El jurado elegirá cinco de las 25 candidatas que se postulan a las diferentes categorías que conforman este año los galardones. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 27 de junio a partir de las 9:30 de la mano de Marisol Menéndez, CEO y Fundadora de Bilakatu y líder en Women in Tech Spain

El próximo 27 de junio, la sala Truss de Madrid acogerá la entrega de los Spain E-Commerce Awards, los premios por excelencia para el comercio electrónico español, presentados dentro del CX & E-commerce Technologies Summit y en partnership con Digital Innovation News. Estos galardones pretenden reconocer cada año el compromiso, la creatividad y la pasión de empresas, startups y personas que mejoran, con su contribución en innovación, el sector E-commerce.

Marisol Menéndez, CEO y Fundadora de Bilakatu y líder en Women in Tech Spain, será la responsable de la ceremonia de entrega, además de miembro del jurado, del que también formarán parte César Tello, Director General de Adigital; Alfonso Moncasi, Fundador de Asocommerce, (asociación sin ánimo de lucro que reúne a las empresas españolas de comercio electrónico de todos los sectores de actividad); Alejandro D. Doncel, Cofundador y CEO de KSchool; Emilio Márquez Espino, CEO de La Latina Valley; Tristán Elósegui, Mentor de Marketing y Negocio para Emprendedores y Pymes y, Sebastián González Robles, Editor Jefe en Digital Innovation News.

Tras un exhaustivo proceso de selección, el jurado, que incluye a influencers académicos, miembros del sector y de asociaciones, seleccionará a cinco candidatos, uno por cada categoría que se detalla a continuación: Woman In E-commerce Leader Spain, Best E-commerce Spain, Best Startup E-commerce Spain, Best Cross-Border E-commerce Spain y Best Marketplace.

En la categoría Women In E-commerce Leader Spain, en la que se premia a la mujer directiva más inspiradora que ha impulsado la innovación, están nominadas Lucía Herranz, Communication, PR & Media Manager para España y Portugal en SEPHORA; María José Barreta Rojas, Global Chief Digital Officer & E-commerce Director en Massimo Dutti – Grupo Inditex; Cristina Villaroya, Digital & Media Strategic Director en BBVA; Almudena Cárdenas, Directora E-commerce Multimarca en TENDAM – Grupo Cortefiel y Ana Costi, Directora de Marketing para Italia y España en AMAZON.

En la categoría, Best E-commerce Spain, en la que se premia al E-commerce que, liderado o teniendo detrás a un equipo de mujeres y, siempre apostando por la innovación, haya obtenido grandes resultados y el mayor impacto en la industria, Komvida, ECODICTA, ROWSE, FRESHLY COSMETICS y We Are Knitters, compiten por el galardón.

VICIO, To Good To Go, Banbu, HONIMUNN y Jointy son las nominadas en la categoría Best Startup E-commerce Spain, en la que se premia al equipo o líder emprendedor que deja su huella en el comercio electrónico para un negocio online de reciente creación.

En la cuarta categoría, Best Cross-Border E-commerce Spain, SINGULARU, Heura, PERCENTIL, JOSÉ PARIENTE y CREATE, competirán por llevarse el premio al E-commerce que más haya apostado por la internacionalización.



Y, en la quinta y última categoría, Best Marketplace, en la que se premia al mejor marketplace para vender en el mercado español, valorando el posicionamiento y experiencia del consumidor, las nominadas son Donadoo, ManoMano, Zalando, Glovo y PromoFarma.

Los ganadores en cada una de las categorías se darán a conocer el próximo 27 de junio en la entrega de premios que tendrá lugar a partir de las 9:30 en la sala Truss de Madrid, en la V edición del CX & E-commerce Technologies Summit. La entrada para acceder a la gala de entrega es exclusiva para los finalistas. Aquellos profesionales que quieran asistir a la gala de premios deberán reservar su entrada aquí.

