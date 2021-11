Speizy el nuevo marketplace para alquiler de trasteros y garajes

Cuando te compras una casa por primera vez no piensas en el espacio de almacenamiento que necesitarás para tus cosas. Esto puede ser por dos factores, o no tienes muchas cosas o eres de los que solo guardan lo que necesitan.

No importa si eres de los primeros que he mencionado o si eres de los segundos. Por propia experiencia te puedo asegurar que si hoy todavía no tienes muchas cosas mañana tendrás más. Lo mismo pasa con los del segundo grupo (los que solo guardan aquello que necesitan), pues déjame decirte que al fin y al cabo vas a ir acumulando tantos objetos que los vas a querer guardar, pero no vas a tener espacio para hacerlo.

Speizy es esa empresa que ha pensado en todos aquellos que tienen un espacio reducido en sus viviendas o en aquellas personas que quieren guardar el coche en un garaje o tener una plaza asegurada para aparcar. Gracias a esta empresa de alquiler de trasteros y garajes, el proceso de buscar, encontrar y alquilar estos espacios se ha vuelto mucho más fácil.

La web de Speizy tiene un buscador de trasteros, garajes y muchas otras posibilidades de almacenamiento o aparcamiento (locales, guardamuebles, cocheras, almacenes, habitaciones, etc.) que han puesto en alquiler sus propietarios. Qué maravilla, ¿verdad? Pues todavía no te lo he dicho todo.

Gracias a Speizy se están aprovechando muchísimo más las propiedades ya existentes, como ejemplo explicativo el siguiente: puedes alquilar el garaje durante el día y por la noche usarlo tu (o viceversa), o ponerlo en alquiler únicamente durante esa semana que estarás de viaje y no lo necesitarás.

¿Tienes un trastero muy grande? Puedes alquilar el 50% de los metros cuadrados y compartir el trastero si es que tu no lo necesitas por completo, y así sacar un dinero extra.

Cabe destacar que todo el proceso de contratación del trastero o garaje se hace a través de la web, que se puede llevar una conversación comprador/vendedor sin ningún tipo de problema y que no hay que preocuparse por redactar un contrato, ya que lo realiza Speizy automáticamente. Una vez confirmada la reserva, los pagos serán automáticos, tanto si el alquiler es puntual (por unas horas o días) como si es un alquiler a largo plazo. En el segundo de los casos, Speizy funcionará como una suscripción a un servicio de streaming, es decir, pagarás mensualmente por tu trastero o garaje como si estuvieras pagando Netflix, fácil, sencillo y para toda la familia.

Los inquilinos de Speizy están satisfechos con las propiedades alquiladas tanto por la calidad del servicio como por el precio, ya que han encontrado propiedades hasta a mitad de precio en comparación a los precios de las compañías que se dedican a alquilar este tipo de inmuebles.

Speizy es una empresa que ha sido lanzada hace poco y ha obtenido muy buenos resultados. Se lanzó en junio de 2021 y a día de hoy cuenta con más de 1000 espacios diferentes para alquilar, garajes de todo tipo y trasteros de todos los tamaños. En pocas palabras, se puede decir que es el Airbnb de los trasteros y garajes.

¡Si estás en busca de un trastero o un garaje te aconsejo que visites su web!