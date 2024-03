SproutWorld celebra el día Internacional del lápiz explicando 5 razones por las que sigue siendo relevante en 2024

El 30 de marzo se celebra el día internacional del lápiz. Una fecha para conmemorar los 459 años que cumple la invención de este utensilio que hoy en día cobra más fuerza que nunca en pleno enfrentamiento contra las pantallas digitales, especialmente en los procesos de educación escolar/COMUNICAE/

En pleno movimiento de los padres contra el uso y abuso de las pantallas en los principales temas de educación y en los colegios, el 30 de marzo se celebra el Día Internacional del Lápiz.

Este 2024 el lápiz cumple 459 años desde que en 1564 se utilizara para marcar las ovejas en Inglaterra. No fue hasta 1760 cuando en Italia inventaron el primer modelo de lápiz de carpintero con cuerpo de madera, tal y como se conoce hoy en día.

Fue el 30 de marzo, hace 166 años en 1858, cuando el estadounidense Hymen L. Lipman recibió la patente de un lápiz con una goma de borrar pegada al final.

Desde entonces el lápiz ha experimentado pocas transformaciones hasta que en 2013 SproutWorld con su Fundador a la cabeza se planteó revolucionar este utensilio de escritura, convirtiéndolo en un símbolo de sostenibilidad que hoy en día está presente en más de 80 países.

Michael Stausholm, director ejecutivo y fundador de SproutWorld (www.sproutworld.com), marca certificada B Corp, vio en 2013 el potencial de actualizar el lápiz tradicional por uno más sostenible con una segunda vida después de su uso. El lápiz SproutWorld patentado, ha vendido más de 65 millones de unidades y se convierte en girasol, berenjena, pepino, albahaca, tomate cherry o árboles cuando ha quedado demasiado corto para escribir.

Entonces, ¿por qué un lápiz seguirá siendo relevante en 2024? Michael Stausholm ofrece cinco razones por las que un lápiz es beneficioso tanto para adultos como para jóvenes y niños.

1.- Escribir a mano aumenta la comprensión y la memoria

Un nuevo estudio publicado en enero de 2024 de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Trondheim, Noruega, muestra que la conectividad entre diferentes regiones del cerebro es más elaborada cuando las letras se forman a mano que cuando se escriben en un teclado. Esto mejoró la conectividad cerebral, que es crucial para la construcción de la memoria y la codificación de la información. Tomar notas a mano en una conferencia, en una reunión, en el aula o simplemente escribir un diario.

2.- El lápiz perdona fácilmente los errores

Tomar notas o dibujar con un lápiz en lugar de un bolígrafo hace que la creatividad fluya más libremente porque se pueden corregir los errores fácilmente. Con un borrador a mano, se puede expresar con seguridad lo que se tiene en mente y esa es una buena lección, especialmente para niños y jóvenes: todos comenten errores, pero se pueden corregir y aprender de ellos.

3.- El lápiz es más ecológico que un bolígrafo de plástico

Ante la creciente preocupación por el medioambiente y para reducir el plástico, un lápiz es una buena opción. Cada año, se desechan 9 mil millones de bolígrafos de plástico; una gran cantidad de plástico termina en los vertederos. En caso de que fueran reemplazados por lápices, se podría reducir significativamente la cantidad de plástico. Pero aún mejor, si estos lápices fueran lápices Sprout World plantables, se podrían convertir los trozos en 9 mil millones de nuevos árboles, flores, vegetales o hierbas.

4.- Los lápices nutren la vena artística

Un lápiz permite que las habilidades artísticas florezcan. Usar lápices para garabatear o dibujar mejora la creatividad y la flexibilidad y no traspasan el papel como lo hacen los bolígrafos.

5.- "No me arrepiento de haber traído un lápiz"

Los bolígrafos pierden la punta y también se gastan o incluso dejan manchas permanentes de tinta. Lo mismo podría ocurrir al llevar un bolígrafo en el bolsillo de la camisa. Muy molesto. Este tipo de problemas no ocurren con los lápices. Nunca dejarán manchas de tinta. Lo único que puede pasar es que se rompa la punta, pero eso se soluciona fácilmente con un sacapuntas.

Fuente Comunicae