La startup catalana Sticky Vinilos revoluciona el sector del accesorio móvil personalizado y arrasa en ventas

Sticky Vinilos, pionera en diseñar y fabricar vinilos protectores personalizados para la parte trasera de los teléfonos móviles, tablets y ordenadores portátiles, está creciendo a pasos agigantados

El proyecto surgió en plena cuarentena, sus fundadoras, Miriam Lao y Amaia Uceda, emprendedoras en serie y con una gran experiencia en el mundo startup, detectaron un nicho de mercado poco explotado y decidieron ir a por todas. Crearon uno a uno los moldes de cada modelo de móvil que ofrecen en su web, actualmente fabrican para todos los modelos y marcas del mercado.

El mercado está masificado de marcas de fundas móviles, pero.. "¿quién se acuerda de las personas que como a nosotras no nos gusta tapar el móvil con una funda y perder su aspecto natural?" comenta Amaia Uceda, que es quien se encarga de diseñar todos los Stickys. Por eso a estas jóvenes se les ocurrió diseñar un protector de vinilo realizado con poliméricos de gran calidad, que se adapta perfectamente a cada modelo de teléfono. Una vez puesto evita arañazos y rayaduras, el desgaste típico del tiempo o las marcas de las huellas de los dedos.

La ventaja que tienen los vinilos respecto a las fundas, a parte de ser un producto totalmente innovador, es la calidad de impresión, el color y que no se desgastan con el paso del tiempo, "si lo quieres cambiar será porque te hayas aburrido de verlo", cuenta Amaia. Para no perder a ningún cliente, la empresa regala una funda transparente por cada vinilo vendido, por si se le quiere dar algo mas de protección al teléfono y deja en manos del usuario ponérsela o no.

Tienen cientos de diseños en la web y cada día van incorporando diseños nuevos adaptados a las últimas tendencias. Sticky tiene fábrica propia y fabrica para todos los modelos de móviles del mercado, sin excepción. La fábrica se encuentra en el País Vasco.

Sticky ha tenido una gran acogida por parte del público de todas las edades, tanto hombres como mujeres, ya que los vinilos, además de llamativos y gustosos al tacto, son muy fáciles de instalar, no dejan burbujas y a la hora de retirarlos no dejan ningún residuo.

De esta manera Sticky Vinilos se ha convertido en referente número uno en ofrecer este producto en el mercado español. Por ahora solo venden a través de su tienda online http://www.sticky.es pero ya han cerrado acuerdos con algunas marcas y puntos de venta físicos. Miriam Lao afirma que está preparando una escalada internacional del producto para probarlo en otros mercados en los que asegura que también tendrá una gran acogida. Actualmente el equipo está compuesto por 9 personas.

Además la startup catalana cuenta con el respaldo de uno de los Business Angels más activos de España, Tom Horsey y está acelerada por la aceleradora e inversora Startup Labs Spain. Actualmente se encuentra cerrando su segunda ronda de inversión para seguir expandiéndose online y para ampliar el equipo.

Lao tiene grandes planes para Sticky, no ha querido avanzar mucho pero la startup prepara el lanzamiento inminente de otro novedoso accesorio para complementar el vinilo.

Otro claro ejemplo de superación a pesar de las actuales circunstancias.

