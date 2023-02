La startup V-Vision gana Venture on the Road Bilbao, organizado por BStartup de Banco Sabadell, Seedrocket y Wayra (Telefónica)

V-Vision ha sido la startup seleccionada como ganadora de esta tercera parada de Venture on the Road en Euskadi, que tuvo lugar ayer en Bilbao. El evento itinerante organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket, y Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups/COMUNICAE/

Tras sus primeras paradas en Oviedo y Cartagena, el roadshow volvió a reanudarse este jueves 16 de febrero en Euskadi. En esta edición, Venture on the Road mantiene sus objetivos: buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad.

En esta tercera parada, celebrada en la sede de Lawesome, en Gardoki Kardenalaren Kalea, contó con la experiencia y el conocimiento del ecosistema local gracias a socios locales como propiamente Lawesome al que se sumaron The Init Group e InnoLab Bilbao.

Las 4 startups finalistas fueron:

Grabit: software propietario de visión artificial que se integra fácilmente en los procesos mediante un modelo SaaS.

Hobeen: SaaS que ayuda a empresas e instituciones públicas a desplegar soluciones de ahorro energético y sostenibilidad entre sus clientes, empleados y ciudadanos.

Roseo Eólica Urbana: soluciones fotovoltaicas y mini-eólicas para generar energía propia pudiendo instalarse en edificios y adaptado a las características del viento urbano.

V-Vision: digitalización del tratamiento y seguimiento de pacientes oftalmológicos con equipos de realidad virtual.

En el acto también participó Hector García, CEO y fundador de Geographica (Carto), mentor de SeedRocket e inversor en startups, y encargado de ofrecer una keynote titulada "Comer e innovar", donde mostró ejemplos y experiencias propias y ajenas para intentar aportar un granito de arena a los jóvenes emprendedores.

V-Vision, la startup ganadora de Venture on the Road en Bilbao, ya tiene un puesto en la final nacional que se celebrará el próximo 15 de junio en Madrid. Además, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 10.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud. También tendrá acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

El ganador nacional del VI Venture on the Road recibirá como premio un pack de ayudas por parte de todos los socios, que cuenta con asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup, su participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y un espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso a eventos, formaciones, talleres y contactos.

Venture on the Road visitará próximamente otras ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento ya ha pasado por Oviedo, Cartagena y Bilbao, y próximamente también llegará hasta Málaga, Valladolid y Alicante, antes de la final que tendrá lugar en Madrid.

