Ocho startups participarán en el Virtual South Summit centrado en Connectivity & Data

La iniciativa creada por South Summit e IE University celebrará el próximo miércoles día 6 este encuentro virtual con el fin de reactivar el ecosistema de la innovación mundial ante el reto sin precedentes que se están viviendo

Este e-Challenge organizado por South Summit e IE University reunirá a corporaciones líderes que apuestan por la innovación abierta vía startup como Wayra, Minsait, MasMovil, Airbus Bizlab, Prosegur, Samsung, Orange o Google; así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Rakuten, Softbank, Northzone, Profounders o Notion VC.

A este e-Challenge le seguirán otros centrados en Mobility & Logistics (12 de mayo), Education (19 de mayo), Sustainability (28 de mayo) y Fintech (2 de junio).

Las startups que quieran participar en cada Virtual South Summit podrán hacerlo a través de la web de South Summit y las ganadoras serán finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Madrid.

Ya se conocen las ocho startups finalistas del Virtual South Summit centrado en Connectivity & Data, que se celebrará el próximo miércoles día 6 de mayo a las 15h y se podrá seguir, previo registro, en streaming. La iniciativa creada por South Summit e IE University busca reactivar el ecosistema de la innovación mundial ante el reto sin precedentes que se está viviendo.

Este e-Challenge contará con Paul Misener VP, Global Innovation Policy and Communications de Amazon y Erik Ekudden, Senior Vice President, CTO and Head of Group Function Technology de Ericsson. También participarán corporaciones líderes en Connectivity & Data, que apuestan por la innovación abierta vía startup como Wayra, Minsait, MasMovil, Airbus Bizlab, Prosegur, Samsung, Orange o Google; así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Rakuten, Softbank, Northzone, Profounders o Notion VC, entre otros.

Durante cada uno de los Virtual South Summit se celebra una Startup Competition con pitches virtuales y con Q&A de un jurado formado por miembros de los fondos de inversión más importantes del mundo y de corporaciones líderes en la industria correspondiente. En el encuentro del próximo miércoles participarán ocho proyectos sectoriales, elegidos de los cerca de 100 presentados a la competición. Entre las candidaturas presentadas sobre todo destacan las iniciativas especializadas en el área del Internet de las Cosas (IoT), Data y las vinculados al desarrollo de la tecnología 5G. Un 70% de las startups participantes tienen origen internacional, en concreto proceden de más de 23 países, entre los participantes destacan por ser más representativos aquellos creados en países como Estados Unidos, Alemania, Israel, Singapur, Reino Unido, India, México, Francia o Italia.

Los parámetros que se han tenido en cuenta en el proceso de selección de startups participantes en este e-Challenge han sido: la innovación del proyecto, su escalabilidad o la capacidad interna para crecer, el equipo de profesionales y el interés de inversión que pueda generar.

- Aircision (Países Bajos): está desarrollando el sistema de comunicación óptica por espacio libre (FSO) más fiable del mundo para crear una conexión de antenas de telefonía móvil en las redes 5G.

- Alias Robotics (España): empresa de ciberseguridad centrada en los robots, que ha creado el "RIS", un sistema inmunológico para los robots.

- Getin (México): proporciona una solución para medir el tráfico en las tiendas con el objetivo de optimizar la mano de obra, marketing performance, la comercialización y las inversiones inmobiliarias.

- ObjectBox (Alemania): ofrece sincronización de datos y bases de datos de alto rendimiento a través de una digitalización sostenible y escalable con tecnología base de Edge Computing.

- Placense (Israel): utiliza la inteligencia de localización para proporcionar a las empresas el vínculo entre el comportamiento de los consumidores y su ubicación física.

- PTGEM (Singapur): app que optimiza el tiempo, costes y rendimiento de las empresas al llevar su espacio físico al mundo digital a través de una visualización 3D, que extrae datos de operaciones diarias en tiempo real.

- SDX Network (España): permite a los consumidores de datos realizar, de forma segura, análisis de los datos de un proveedor sin obtener acceso directo a ellos.

- Telicomm (Israel): conecta las cámaras HD a los sistemas inteligentes de la ciudad a través de una red no invasiva y con calidad de fibra.

La ganadora de cada uno de los e-Challenges será una de las cien finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en el espacio La Nave de Madrid. Como finalistas, las startups podrán dar a conocer sus proyectos ante más de 1.100 inversores internacionales y corporaciones de todo el mundo en búsqueda activa de innovación accediendo así a múltiples oportunidades de negocio.

En el primer encuentro digital organizado por South Summit e IE University celebrado la semana pasada se inscribieron más de 2.000 personas y fue elegido como ganador Medicsen, un proyecto madrileño creador del primer smartpatch para la administración transdérmica de medicamentos para la diabetes; mientras que Microquin, de origen estadounidense, quedó en segundo lugar y la austriaca PhagoMed en tercer puesto. En este e-Challenge de Health and Wellbeing participó el doctor Mario Alonso Puig el mayor especialista en desarrollo personal para mejorar la mentalidad emprendedora y presidente de IE Center for Health, Well-Being & Happiness, quien insistió en el papel de la tecnología para “impactar de forma positiva en nuestro cuerpo, mente y alma”. Y también, como referente en la industria de la salud y el bienestar, tomó la palabra Martin Varsavsky, inversor y fundador de numerosas compañías; Chairman de la mayor cadena de clínicas de fertilidad en EEUU, Prelude Fertility; y, artífice de Coronamadrid.

El próximo e-Challenge programado será el día 12 de mayo sobre Mobility & Logistics en el que está previsto que participe Carlo Ratti (Director del MIT Senseable City Lab y referencia mundial en smart cities) y Nabil Malouli (VP @ DHL Customer Solutions & Innovation y reconocido experto en innovación multidisciplinar), así como inversores procedentes de fondos de referencia mundial como Creandum, DN Capital, Northzone o Accel Partners, y corporaciones como DHL, Ferrovial, Airbus, Siemens, Acciona o Enel. Ya será el 19 de mayo cuando se hablará sobre Education; el 28 de mayo de Sustainability y el 2 de junio sobre Fintech.

El registro para participar en la Startup Competition de cada uno de los encuentros ya está abierta para que los proyectos sectoriales puedan inscribirse a través de la web de South Summit.

