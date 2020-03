SunMedia se consolida como líder en audiencia con 32 millones de usuarios únicos en España

Según Comscore, SunMedia alcanza ya al 92,5% de la audiencia total de Internet. La adtech española se consolida como la primera plataforma de vídeo en España con contenido 100% profesional en la categoría de Ad Ecosystem/COMUNICAE/

SunMedia, la adtech española especializada en vídeo, native y performance refuerza su liderazgo en audiencia con 31,8 millones de visitantes únicos en España, según los últimos datos de Comscore.

Esto supone que la publicidad lanzada por SunMedia es vista por el 92,5% del total de la audiencia en Internet. La avanzada tecnología empleada por SunMedia en sus campañas, así como su amplio inventario premium y sus formatos exclusivos, la convierten en una de las mayores plataformas de vídeo con contenido 100% profesional.

SunMedia cuenta con un amplio inventario de sites Premium, grupos de televisión, grupos editoriales y verticales especializadas, los cuales son líderes en sus respectivas categorías: noticias, motor, cine, mujer, viajes, lifestyle y juegos.

Para una mayor innovación, SunMedia desarrolla su propia tecnología con formatos que mejoran las métricas demandadas por los anunciantes. Es el caso del formato AVA Display (Always Visible Ads) y Reminder, siempre visibles en pantalla, y con los que se alcanzan las mejores métricas de viewability del mercado.

"Estos datos de Comscore avalan el buen trabajo que SunMedia ha desarrollado en estos años. El perfecto mix de audiencia, tecnología y creatividad que SunMedia ofrece a los anunciantes, nos permite superar los objetivos y mejorar los resultados de las campañas", afirma Fernando García, CEO de SunMedia.

SunMedia es la mayor AdTech española especializada en video, performance y native, líder en audiencia de habla hispana y un alcance global. Gracias al Fullstack Advertising, SunMedia ofrece sus clientes múltiples soluciones digitales de video, native, lead generation, pure performance, etc. Y todo esto orientado a objetivos desde más branding a más performance. SunMedia ha sido el pionero en el lanzamiento de formatos exclusivos como Always Visible Ads (AVA) y Reminder, respaldado por su estudio creativo y su tecnología. SunMedia tiene un equipo de más de 190 empleados y tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa, Ciudad de México, Miami, Bogotá, Buenos Aires and Lima.

