SunMedia Group se une a la lucha contra el coronavirus a través del Proyecto Respiradores-Fighting Covid-19

La adtech española colabora con esta iniciativa de crowdfunding dirigida a la compra de equipos de respiración asistida para los miles de pacientes que son atendidos en los hospitales españoles/COMUNICAE/

La adtech española colabora con esta iniciativa de crowdfunding dirigida a la compra de equipos de respiración asistida para los miles de pacientes que son atendidos en los hospitales españoles

SunMedia, la adtech española especializada en vídeo, native y performance, se ha sumado al Proyecto Respiradores- Fighting Covid-19, una iniciativa de crowdfunding puesta en marcha por un grupo de empresarios para colaborar en la lucha contra el coronavirus.

El objetivo del proyecto es recaudar fondos para la compra de respiradores destinados a los hospitales españoles. En estas últimas semanas de propagación de la pandemia, estos equipos de respiración artificial se han convertido en un recurso de primerísima necesidad para las personas contagiadas por el virus.

Consciente de ello, SunMedia Group ha aportado a este proyecto de crowdfunding la cantidad de 20.000 euros que, junto al resto de donaciones que se están realizando, tanto a nivel particular como a nivel empresarial, ya ha permitido la compra de 66 respiradores.

Además de esta donación, la compañía presidida por Fernando García ha puesto a disposición de los hospitales un total de 30 máscaras tipo snorkel (fabricadas en su momento para un evento organizado por SunMedia) para que puedan ser convertidas en respiradores y se ayude así a los pacientes contagiados y con problemas respiratorios a sobrevivir.

"Estamos convencidos como empresa a poner nuestro granito de arena en la lucha contra el Covid-19. Muchas personas están perdiendo la vida con esta pandemia y los hospitales y el personal sanitario deben contar ahora con el total apoyo de toda la sociedad, lo que incluye, y muy especialmente, al tejido empresarial', afirma Fernando García, CEO de SunMedia Group. 'Pedimos a todos que se unan al proyecto porque con cada respirador adicional podemos salvar muchas vidas", concluye.

Para colaborar: https://www.gofundme.com/f/546pc3-fighting-corona-v

SunMedia es la mayor AdTech española especializada en video, performance y native, líder en audiencia de habla hispana y un alcance global. Gracias al Fullstack Advertising, SunMedia ofrece sus clientes múltiples soluciones digitales de video, native, lead generation, pure performance, etc. Y todo esto orientado a objetivos desde más branding a más performance. SunMedia ha sido el pionero en el lanzamiento de formatos exclusivos como Always Visible Ads (AVA) y Reminder, respaldado por su estudio creativo y su tecnología. SunMedia tiene un equipo de más de 190 empleados y tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa, Ciudad de México, Miami, Bogotá, Buenos Aires and Lima.

Fuente Comunicae